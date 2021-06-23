https://ria.ru/20210623/soglashenie-1738303187.html

ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.06.2021

ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа ИГ "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:33

2021-06-23T18:33

2021-06-23T18:33

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

чувашская республика (чувашия)

технологии

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602627444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f52e2ddfd397393153d2787a792c3977.jpg

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн – РИА Новости. ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа ИГ "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка.Соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. ПСБ будет оказывать услуги факторинга, РКО, а также потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников концерна. Кроме того, банк примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании, в том числе с применением цифровых решений, технологий блокчейна в сфере электроэнергетики, что будет способствовать цифровой трансформации концерна.Подписание соглашения состоялось во время визита главы ПСБ Петра Фрадкова в Чувашию, где прошло совещание Союза машиностроителей России, ключевой темой которого стали перспективы развития промышленных предприятий на территории Чувашской республики за счет привлечения инвестиций. Фрадков является куратором Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.Кроме того, председатель ПСБ принял участие в мероприятиях Национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех" в рамках Чебоксарского экономического форума, а также открыл фотовыставку "Бизнес в объективе".

https://ria.ru/20210621/kredit-1737886660.html

россия

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, псб (банк псб), петр фрадков, чувашская республика (чувашия), технологии, новости компаний - экономика