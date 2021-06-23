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ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 23.06.2021
ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве
ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа ИГ "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:33
2021-06-23T18:33
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
чувашская республика (чувашия)
технологии
новости компаний - экономика
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн – РИА Новости. ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа ИГ "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка.Соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. ПСБ будет оказывать услуги факторинга, РКО, а также потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников концерна. Кроме того, банк примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании, в том числе с применением цифровых решений, технологий блокчейна в сфере электроэнергетики, что будет способствовать цифровой трансформации концерна.Подписание соглашения состоялось во время визита главы ПСБ Петра Фрадкова в Чувашию, где прошло совещание Союза машиностроителей России, ключевой темой которого стали перспективы развития промышленных предприятий на территории Чувашской республики за счет привлечения инвестиций. Фрадков является куратором Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.Кроме того, председатель ПСБ принял участие в мероприятиях Национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех" в рамках Чебоксарского экономического форума, а также открыл фотовыставку "Бизнес в объективе".
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россия, псб (банк псб), петр фрадков, чувашская республика (чувашия), технологии, новости компаний - экономика

ПСБ и "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве

18:33 23.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЧЕБОКСАРЫ, 23 июн – РИА Новости. ПСБ и машиностроительно-индустриальная группа ИГ "Концерн "Тракторные заводы" подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении банка.
Соглашение предусматривает финансирование текущей деятельности и инвестиционных проектов концерна и его дочерних структур. ПСБ будет оказывать услуги факторинга, РКО, а также потребительского и ипотечного кредитования для сотрудников концерна. Кроме того, банк примет участие в разработке и внедрении современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности компании, в том числе с применением цифровых решений, технологий блокчейна в сфере электроэнергетики, что будет способствовать цифровой трансформации концерна.
ПСБ
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Подписание соглашения состоялось во время визита главы ПСБ Петра Фрадкова в Чувашию, где прошло совещание Союза машиностроителей России, ключевой темой которого стали перспективы развития промышленных предприятий на территории Чувашской республики за счет привлечения инвестиций. Фрадков является куратором Бюро Центрального Совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике.
"Сегодня большое значение для дальнейшего развития отечественного машиностроительного комплекса имеет стимулирование инвестиций и развитие необходимых сектору финансовых инструментов. ПСБ накопил обширные компетенции в части кредитно-финансовой поддержки предприятий ОПК и машиностроительного комплекса и готов оказать всестороннее содействие в достижении государственной задачи по созданию конкурентоспособной, диверсифицированной и инновационной экономики", - цитируется в сообщении Фрадков.
Кроме того, председатель ПСБ принял участие в мероприятиях Национальной предпринимательской премии "Бизнес-успех" в рамках Чебоксарского экономического форума, а также открыл фотовыставку "Бизнес в объективе".
"Искусственный интеллект стал отдельным направлением развития банка, мы предлагаем самые современные инструменты для управления финансовыми ресурсами компаний с применением цифровых технологий и платформенных решений. ПСБ также интегрирует технологии блокчейна в свою продуктовую линейку. Так, например, мы предлагаем цифровые банковские гарантии и электронные ипотечные закладные, которые позволяют снизить сроки и себестоимость оказания этих услуг, улучшить клиентские впечатления", – отметил Фрадков.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр ФрадковЧувашская Республика (Чувашия)ТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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