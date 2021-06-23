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Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток
Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток - РИА Новости, 23.06.2021
Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток
Басманный суд Москвы назначил административный арест в 15 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:15
2021-06-23T13:15
pussy riot
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происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил административный арест в 15 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде.Софеева задержали в понедельник ночью рядом с его домом и составили два протокола. По одному из них, о распитии спиртных напитков, ему ранее выписали штраф в 500 рублей."Софеев и Воронцов признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и каждому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщила пресс-секретарь суда.Софеева задержали вместе с его другом фотографом Дмитрием Воронцовым, сообщил РИА Новости их адвокат Мансур Гильманов. Молодым людям провели медосвидетельствование, по результатам которого в крови у Софеева обнаружили 0,11 промилле, у Воронцова алкоголя обнаружено не было, отметил адвокат.Гильманов считает решение суда незаконным и будет его обжаловать. "Полицейские сфальсифицировали доказательства, они переписали все рапорты", - заявил собеседник агентства.Вчера также была задержана участница Pussy Riot Мария Алёхина, ей вменяют "неподчинение законным требованиям полиции". Полиция считает, что девушка планировала акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20210617/sud-1737394929.html
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pussy riot, москва, происшествия
Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток
13:15 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Суд арестовал участника Pussy Riot Софеева на 15 суток за мелкое хулиганство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил административный арест в 15 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде.
Софеева задержали в понедельник ночью рядом с его домом и составили два протокола. По одному из них, о распитии спиртных напитков, ему ранее выписали штраф в 500 рублей.
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"Софеев и Воронцов признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и каждому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщила пресс-секретарь суда.
Софеева задержали вместе с его другом фотографом Дмитрием Воронцовым, сообщил РИА Новости их адвокат Мансур Гильманов. Молодым людям провели медосвидетельствование, по результатам которого в крови у Софеева обнаружили 0,11 промилле, у Воронцова алкоголя обнаружено не было, отметил адвокат.
Гильманов считает решение суда незаконным и будет его обжаловать. "Полицейские сфальсифицировали доказательства, они переписали все рапорты", - заявил собеседник агентства.
Вчера также была задержана участница Pussy Riot Мария Алёхина, ей вменяют "неподчинение законным требованиям полиции". Полиция считает, что девушка планировала акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны.
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