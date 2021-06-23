https://ria.ru/20210623/sofeev-1738226772.html

Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток

Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток - РИА Новости, 23.06.2021

Участника Pussy Riot арестовали на 15 суток

Басманный суд Москвы назначил административный арест в 15 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:15

2021-06-23T13:15

2021-06-23T13:15

pussy riot

москва

происшествия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Басманный суд Москвы назначил административный арест в 15 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в суде.Софеева задержали в понедельник ночью рядом с его домом и составили два протокола. По одному из них, о распитии спиртных напитков, ему ранее выписали штраф в 500 рублей."Софеев и Воронцов признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство), и каждому назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сообщила пресс-секретарь суда.Софеева задержали вместе с его другом фотографом Дмитрием Воронцовым, сообщил РИА Новости их адвокат Мансур Гильманов. Молодым людям провели медосвидетельствование, по результатам которого в крови у Софеева обнаружили 0,11 промилле, у Воронцова алкоголя обнаружено не было, отметил адвокат.Гильманов считает решение суда незаконным и будет его обжаловать. "Полицейские сфальсифицировали доказательства, они переписали все рапорты", - заявил собеседник агентства.Вчера также была задержана участница Pussy Riot Мария Алёхина, ей вменяют "неподчинение законным требованиям полиции". Полиция считает, что девушка планировала акцию, приуроченную к годовщине начала Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20210617/sud-1737394929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pussy riot, москва, происшествия