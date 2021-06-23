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Голикова заявила о резком росте смертности от коронавируса

Голикова заявила о резком росте смертности от коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова заявила о резком росте смертности от коронавируса

За последнюю неделю в России смертность от коронавируса выросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:13

2021-06-23T15:13

2021-06-23T15:33

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общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. За последнюю неделю в России смертность от коронавируса выросла на 21,3%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства."К сожалению, нужно отметить, что в последнюю неделю, в отличие от предыдущих месяцев, у нас возросла смертность от COVID на 21,3%. В ряде регионов существенно выросла нагрузка на медицинских работников, открываются дополнительные койки", – сообщила Голикова.

россия

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2021

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