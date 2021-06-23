https://ria.ru/20210623/skvazhina-1738326160.html

Под Волгоградом при очистке водяной скважины погибли четыре человека

Под Волгоградом при очистке водяной скважины погибли четыре человека - РИА Новости, 23.06.2021

Под Волгоградом при очистке водяной скважины погибли четыре человека

В Волгоградской области при очистке водяной скважины в частном доме погибли четверо членов семьи, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:48

2021-06-23T20:48

2021-06-23T22:47

скр

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 23 июн — РИА Новости. В Волгоградской области при очистке водяной скважины в частном доме погибли четверо членов семьи, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.Инцидент произошел в поселке Колхозная Ахтуба. По информации ведомства, 74-летний пенсионер почувствовал себя плохо во время работы во дворе дома. В бесчувственном состоянии в помещении насосной его нашла жена и потом также потеряла сознание. За ними спустились дочь и 27-летний внук."Вероятной причиной смерти всех четверых стало отравление парами химического вещества. Их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", — говорится в сообщении СК.Ведомство начало проверку по факту гибели людей.

https://ria.ru/20210312/yakutsk-1600940405.html

волгоградская область

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2021

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скр, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, происшествия