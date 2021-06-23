Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом
22:14 23.06.2021 (обновлено: 00:27 24.06.2021)
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМесто, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, Сирия
Российские военные сообщили, что боевики доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики вместе с "Белыми касками" готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
В ЦПВС поступила информация о том, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* планируют провокации с использованием отравляющих веществ. По данным источников, боевики доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с ядом, которым планируют начинить реактивные снаряды.
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Как отметил Кулить на брифинге, в последующем террористы и "Белые каски" планировали обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения".
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
*Террористическая организация, запрещенная в России.