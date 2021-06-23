https://ria.ru/20210623/siriya-1738334720.html

Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом

Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом - РИА Новости, 24.06.2021

Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом

Боевики вместе с "Белыми касками" готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-23T22:14

2021-06-23T22:14

2021-06-24T00:27

россия

белые каски

идлиб (мухафаза)

война в сирии

центр примирения враждующих сторон в сирии

сирия

в мире

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики вместе с "Белыми касками" готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.В ЦПВС поступила информация о том, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* планируют провокации с использованием отравляющих веществ. По данным источников, боевики доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с ядом, которым планируют начинить реактивные снаряды.Как отметил Кулить на брифинге, в последующем террористы и "Белые каски" планировали обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения".Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html

https://ria.ru/20210606/siriya-1735916188.html

россия

идлиб (мухафаза)

сирия

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россия, белые каски, идлиб (мухафаза), центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире