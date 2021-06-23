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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210623/siriya-1738334720.html
Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом
Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом - РИА Новости, 24.06.2021
Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом
Боевики вместе с "Белыми касками" готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-23T22:14
2021-06-24T00:27
россия
белые каски
идлиб (мухафаза)
война в сирии
центр примирения враждующих сторон в сирии
сирия
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики вместе с "Белыми касками" готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.В ЦПВС поступила информация о том, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* планируют провокации с использованием отравляющих веществ. По данным источников, боевики доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с ядом, которым планируют начинить реактивные снаряды.Как отметил Кулить на брифинге, в последующем террористы и "Белые каски" планировали обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения".Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
https://ria.ru/20210606/siriya-1735916188.html
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россия, белые каски, идлиб (мухафаза), центр примирения враждующих сторон в сирии, сирия, в мире
Террористы доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом
22:14 23.06.2021 (обновлено: 00:27 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинМесто, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, Сирия
Место, где террористы готовили провокацию с химически отравляющим веществом в городе Саракеб в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Российские военные сообщили, что боевики доставили в Идлиб автоцистерну с отравляющим веществом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Боевики вместе с "Белыми касками" готовят инсценировку химической атаки в Идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
В ЦПВС поступила информация о том, что террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* планируют провокации с использованием отравляющих веществ. По данным источников, боевики доставили в населенный пункт Атма провинции Идлиб автоцистерну с ядом, которым планируют начинить реактивные снаряды.
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Как отметил Кулить на брифинге, в последующем террористы и "Белые каски" планировали обвинить сирийские правительственные силы в применении отравляющих веществ против мирного населения".
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Однако Дамаск обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Ведомство, в частности, возлагало на организацию ответственность за провокацию, которая дала Западу повод обвинить руководство САР в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииРоссияБелые каскиИдлиб (мухафаза)Центр примирения враждующих сторон в СирииСирияВ мире
 
 
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