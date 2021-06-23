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Голикова заявила, что штамм "дельта плюс" пока отсутствует в России
Голикова заявила, что штамм "дельта плюс" пока отсутствует в России - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила, что штамм "дельта плюс" пока отсутствует в России
Штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:21
2021-06-23T15:21
2021-06-23T16:38
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта плюс" пока отсутствует в России, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Индийские ученые сообщили о нескольких мутациях (штамма) дельты, одна из которых получила название "дельта-плюс"... У нас пока его нет. Но особенностью мутации является снижение активности антител к вирусу у переболевших COVID и вакцинированных", - рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.
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Голикова заявила, что штамм "дельта плюс" пока отсутствует в России
15:21 23.06.2021 (обновлено: 16:38 23.06.2021)
Голикова заявила, что индийский штамм COVID-19 "дельта плюс" пока отсутствует в России