Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо "Красная Пресня"
В центре "Вектор" заявили, что вариант коронавируса "дельта плюс" в России не зафиксировали
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта плюс" в настоящее время в России не зафиксирован, его эпидемический потенциал еще предстоит оценить, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее сообщалось, что в Индии выявлено 22 случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" в трех штатах страны. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм коронавируса "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме изучает вирусный пейзаж и анализирует данные о возникающих разновидностях нового коронавируса в мире. В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов",- говорится в сообщении.
Эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить, приняв во внимание способность к передаче, влияние на течение болезни и восприимчивость к антителам переболевших и привитых, уточнили в "Векторе".