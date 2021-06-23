https://ria.ru/20210623/shtamm-1738233990.html

Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе"

Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе" - РИА Новости, 23.06.2021

Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе"

Вариант коронавируса "дельта плюс" в настоящее время в России не зафиксирован, его эпидемический потенциал еще предстоит оценить, сообщили РИА Новости в ГНЦ... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:49

2021-06-23T13:49

2021-06-23T13:49

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта плюс" в настоящее время в России не зафиксирован, его эпидемический потенциал еще предстоит оценить, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что в Индии выявлено 22 случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" в трех штатах страны. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм коронавируса "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.Эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить, приняв во внимание способность к передаче, влияние на течение болезни и восприимчивость к антителам переболевших и привитых, уточнили в "Векторе".

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738170403.html

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