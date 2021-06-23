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Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе"
Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе" - РИА Новости, 23.06.2021
Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе"
Вариант коронавируса "дельта плюс" в настоящее время в России не зафиксирован, его эпидемический потенциал еще предстоит оценить, сообщили РИА Новости в ГНЦ... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:49
2021-06-23T13:49
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта плюс" в настоящее время в России не зафиксирован, его эпидемический потенциал еще предстоит оценить, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".Ранее сообщалось, что в Индии выявлено 22 случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" в трех штатах страны. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм коронавируса "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.Эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить, приняв во внимание способность к передаче, влияние на течение болезни и восприимчивость к антителам переболевших и привитых, уточнили в "Векторе".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, индия, общество
Варианта коронавируса "дельта плюс" в России нет, заявили в "Векторе"
13:49 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо "Красная Пресня"
Сотрудники метрополитена проводят дезинфекцию вагонов московского метро в депо Красная Пресня - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В центре "Вектор" заявили, что вариант коронавируса "дельта плюс" в России не зафиксировали

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вариант коронавируса "дельта плюс" в настоящее время в России не зафиксирован, его эпидемический потенциал еще предстоит оценить, сообщили РИА Новости в ГНЦ "Вектор".
Ранее сообщалось, что в Индии выявлено 22 случая заражения штаммом коронавируса "дельта плюс" в трех штатах страны. Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал штамм коронавируса "дельта плюс" (B.1.617.2.1) "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, новый штамм обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в постоянном режиме изучает вирусный пейзаж и анализирует данные о возникающих разновидностях нового коронавируса в мире. В настоящее время вариант "дельта плюс" в Российской Федерации не зафиксирован и неизвестно, какое место данная разновидность займет среди других циркулирующих вариантов",- говорится в сообщении.
Эпидемический потенциал варианта "дельта плюс" еще предстоит оценить, приняв во внимание способность к передаче, влияние на течение болезни и восприимчивость к антителам переболевших и привитых, уточнили в "Векторе".
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