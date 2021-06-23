https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184512.html

НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу

НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021

НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу

НАТО стала глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого - сдерживать Россию и Китай, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:34

2021-06-23T09:34

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

брюссель

россия

нато

сергей шойгу

китай

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО стала глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого - сдерживать Россию и Китай, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20210623/nato-1738183638.html

брюссель

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, брюссель, россия, нато, сергей шойгу, китай, в мире