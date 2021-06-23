https://ria.ru/20210623/shoygu-1738184512.html
НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу
НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2021
НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу
НАТО стала глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого - сдерживать Россию и Китай, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:34
2021-06-23T09:34
2021-06-23T11:39
московская конференция по международной безопасности
брюссель
россия
нато
сергей шойгу
китай
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. НАТО стала глобальным военно-политическим союзом, главная задача которого - сдерживать Россию и Китай, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Саммит НАТО, состоявшийся в Брюсселе 14 июня, стал подтверждением трансформации блока из регионального в глобальный военно-политический союз, главной задачей которого определено сдерживание России и Китая", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20210623/nato-1738183638.html
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московская конференция по международной безопасности, брюссель, россия, нато, сергей шойгу, китай, в мире
НАТО стала союзом для сдерживания России и Китая, заявил Шойгу
09:34 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
Шойгу заявил, что НАТО стала военно-политическим союзом для сдерживания России и Китая