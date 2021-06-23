https://ria.ru/20210623/shoygu-1738182650.html
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры
Страны Юго-Восточной Азии принуждают создавать структуры, аналогичные НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:22
2021-06-23T09:22
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
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юго-восточная азия
нато
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии принуждают создавать структуры, аналогичные НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."При этом способы и приёмы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира. Наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии. Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20210623/nato-1738182280.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, юго-восточная азия, нато, сергей шойгу, в мире
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры
09:22 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Шойгу заявил, что странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры