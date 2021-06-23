Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры

"Ещё одна характерная тенденция последнего времени - агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.