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Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры
Страны Юго-Восточной Азии принуждают создавать структуры, аналогичные НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:22
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
юго-восточная азия
нато
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии принуждают создавать структуры, аналогичные НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."При этом способы и приёмы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира. Наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии. Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО", - добавил Шойгу.
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московская конференция по международной безопасности, россия, юго-восточная азия, нато, сергей шойгу, в мире
Шойгу: странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры
09:22 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Шойгу заявил, что странам Юго-Восточной Азии навязывают аналогичные НАТО структуры

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Страны Юго-Восточной Азии принуждают создавать структуры, аналогичные НАТО, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Ещё одна характерная тенденция последнего времени - агрессивное экономическое давление как средство принуждения к изменениям в политике суверенных государств. Широко используются экономические и финансовые санкции, которые дополняют силовым давлением, провоцированием военных инцидентов и кампаниями по дезинформации населения", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
"При этом способы и приёмы такого воздействия становятся универсальными и применяются в любом районе мира. Наиболее остро эти проблемы сегодня проявляются в Юго-Восточной Азии. Страны региона принуждают сделать выбор, навязывая создание структур, аналогичных НАТО", - добавил Шойгу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
09:20
Шойгу заявил об опасности подключения НАТО к учениям в Юго-Восточной Азии
 
Московская конференция по международной безопасностиРоссияЮго-Восточная АзияНАТОСергей ШойгуВ мире
 
 
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