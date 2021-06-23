https://ria.ru/20210623/shoygu-1738181627.html

Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии

Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии - РИА Новости, 23.06.2021

Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии

Мир преодолел наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии, в этом есть заслуга военных ведомств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:14

2021-06-23T09:14

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мир преодолел наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии, в этом есть заслуга военных ведомств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Тот факт, что участие в форуме принимают делегаты из 109 стран и шести международных организаций, означает, что все мы преодолели наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии. В этом есть заслуга и военных ведомств, которые во всём мире активно привлекались к оказанию помощи населению", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20210620/murashko-1737739892.html

россия

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2021

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московская конференция по международной безопасности, россия, сергей шойгу, в мире