https://ria.ru/20210623/shoygu-1738181627.html
Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии
Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии - РИА Новости, 23.06.2021
Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии
Мир преодолел наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии, в этом есть заслуга военных ведомств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:14
2021-06-23T09:14
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мир преодолел наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии, в этом есть заслуга военных ведомств, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Тот факт, что участие в форуме принимают делегаты из 109 стран и шести международных организаций, означает, что все мы преодолели наиболее сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии. В этом есть заслуга и военных ведомств, которые во всём мире активно привлекались к оказанию помощи населению", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
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московская конференция по международной безопасности, россия, сергей шойгу, в мире
Шойгу отметил заслуги военных во время пандемии
09:14 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Шойгу заявил, что мир преодолел сложный изоляционный этап коронавирусной пандемии