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В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение

В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение - РИА Новости, 23.06.2021

В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение

Житель Находки Приморского края выкинул пятимесячного щенка с балкона пятого этажа за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T05:23

2021-06-23T05:23

2021-06-23T05:31

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Житель Находки Приморского края выкинул пятимесячного щенка с балкона пятого этажа за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.В дежурную часть обратилась 43-летняя женщина, она сообщила, что ее сосед выбросил пятимесячного щенка с балкона пятого этажа. От полученных травм животное погибло.Схватив собаку, дворник выкинул ее с балкона пятого этажа."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/metro-1737433841.html

https://ria.ru/20210617/sobaka-1737345443.html

находка

приморский край

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2021

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находка, приморский край, происшествия