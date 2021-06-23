Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/schenok-1738171423.html
В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение
В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение - РИА Новости, 23.06.2021
В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение
Житель Находки Приморского края выкинул пятимесячного щенка с балкона пятого этажа за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T05:23
2021-06-23T05:31
находка
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Житель Находки Приморского края выкинул пятимесячного щенка с балкона пятого этажа за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.В дежурную часть обратилась 43-летняя женщина, она сообщила, что ее сосед выбросил пятимесячного щенка с балкона пятого этажа. От полученных травм животное погибло.Схватив собаку, дворник выкинул ее с балкона пятого этажа."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/metro-1737433841.html
https://ria.ru/20210617/sobaka-1737345443.html
находка
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
находка, приморский край, происшествия
В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение
05:23 23.06.2021 (обновлено: 05:31 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Житель Находки Приморского края выкинул пятимесячного щенка с балкона пятого этажа за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.
В дежурную часть обратилась 43-летняя женщина, она сообщила, что ее сосед выбросил пятимесячного щенка с балкона пятого этажа. От полученных травм животное погибло.
Поезд прибывает на станцию Электрозаводская Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:45В России
В московском метро на пути упала собака

"Преступление совершил 48-летний житель дома, работающий дворником в одной из управляющих компаний. Мужчину доставили в отдел полиции (он находился в алкогольном опьянении). Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что, вернувшись домой, увидел, что щенок Мишка, которого он взял в трехмесячном возрасте два месяца назад, погрыз линолеум, поцарапал обои и разорвал мешок с картошкой", - говорится в сообщении.

Схватив собаку, дворник выкинул ее с балкона пятого этажа.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 09:23
Житель Кемерово выкинул двух собак с пятого этажа
 
НаходкаПриморский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
Лента новостейМолния