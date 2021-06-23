В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение
05:23 23.06.2021 (обновлено: 05:31 23.06.2021)
В Приморье дворник выкинул из окна щенка за плохое поведение
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн – РИА Новости. Житель Находки Приморского края выкинул пятимесячного щенка с балкона пятого этажа за плохое поведение, возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк МВД.
В дежурную часть обратилась 43-летняя женщина, она сообщила, что ее сосед выбросил пятимесячного щенка с балкона пятого этажа. От полученных травм животное погибло.
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"Преступление совершил 48-летний житель дома, работающий дворником в одной из управляющих компаний. Мужчину доставили в отдел полиции (он находился в алкогольном опьянении). Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что, вернувшись домой, увидел, что щенок Мишка, которого он взял в трехмесячном возрасте два месяца назад, погрыз линолеум, поцарапал обои и разорвал мешок с картошкой", - говорится в сообщении.
Схватив собаку, дворник выкинул ее с балкона пятого этажа.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.
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