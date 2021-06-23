США заблокировали 36 иранских сайтов за нарушение санкций
США заблокировали 36 иранских сайтов за нарушение санкций
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США заблокировали интернет сайты Иранского исламского теле- и радио союза за нарушение американских санкций, сообщает министерство юстиции США.
Во вторник при входе на сайты иранских телеканалов Press TV и Al-Alam и подконтрольного хуситам Al-Masirah сообщалось, что доступ к ним ограничен якобы из-за конфискации их доменов властями США.
21 июня, 13:24США обязаны снять санкции с Ирана, заявил Ибрахим Раиси
Ограничения наложены на 33 интернет страницы, используемых союзом и еще три сайта, контролируемых ополчением "Катаиб Хезболла", говорится в сообщении, размещенном на сайте минюста США. Сайты заблокированы по решению суда и "в связи с нарушением санкций США", сообщил минюст.
Министерство отмечает, что в октябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило, что контролируемый корпусом стражей исламской революции Союз не может получать услуги, включая доменные, в Штатах без лицензии. Решение было принято в ответ на "нацеленность иранского режима на избирательный процесс в США и бесцеремонные попытки посеять раздор среди голосующих путем распространения дезинформации и проведения злонамеренных операций влияния", сообщает минюст. Якобы замаскированные под новостные организации и СМИ правительственные структуры Ирана намеревались подорвать демократические процессы в США, утверждает американское ведомство.
"Катаиб Хезболла" были признаны в США террористической организацией еще в 2009 году, у нее также не было лицензии OFAC на использование доменов.