https://ria.ru/20210623/sanktsii-1738170532.html

США заблокировали 36 иранских сайтов за нарушение санкций

США заблокировали 36 иранских сайтов за нарушение санкций - РИА Новости, 23.06.2021

США заблокировали 36 иранских сайтов за нарушение санкций

США заблокировали интернет сайты Иранского исламского теле- и радио союза за нарушение американских санкций, сообщает министерство юстиции США. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T04:54

2021-06-23T04:54

2021-06-23T04:54

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США заблокировали интернет сайты Иранского исламского теле- и радио союза за нарушение американских санкций, сообщает министерство юстиции США.Во вторник при входе на сайты иранских телеканалов Press TV и Al-Alam и подконтрольного хуситам Al-Masirah сообщалось, что доступ к ним ограничен якобы из-за конфискации их доменов властями США.Ограничения наложены на 33 интернет страницы, используемых союзом и еще три сайта, контролируемых ополчением "Катаиб Хезболла", говорится в сообщении, размещенном на сайте минюста США. Сайты заблокированы по решению суда и "в связи с нарушением санкций США", сообщил минюст.Министерство отмечает, что в октябре прошлого года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) определило, что контролируемый корпусом стражей исламской революции Союз не может получать услуги, включая доменные, в Штатах без лицензии. Решение было принято в ответ на "нацеленность иранского режима на избирательный процесс в США и бесцеремонные попытки посеять раздор среди голосующих путем распространения дезинформации и проведения злонамеренных операций влияния", сообщает минюст. Якобы замаскированные под новостные организации и СМИ правительственные структуры Ирана намеревались подорвать демократические процессы в США, утверждает американское ведомство."Катаиб Хезболла" были признаны в США террористической организацией еще в 2009 году, у нее также не было лицензии OFAC на использование доменов.

https://ria.ru/20210621/iran-1737893896.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210608/blinken-1736198485.html

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иран, сша, в мире