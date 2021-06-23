https://ria.ru/20210623/samsung-1738207082.html

В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22

В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 23.06.2021

В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22

Новое поколение серии смартфонов Samsung Galaxy S получит 50-мегапиксельную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор FrontTron. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:47

2021-06-23T11:47

2021-06-23T11:47

наука

samsung

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новое поколение серии смартфонов Samsung Galaxy S получит 50-мегапиксельную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор FrontTron.Инсайдер считает, что базовая модель серии Galaxy S22 будет оснащаться камерным модулем из трех сенсоров: 50, 12 и 12 Мп. Последний — телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Возможно, версии с приставкой Ultra достанется датчик с рекордным разрешением 200 Мп.Кроме того, Samsung может расширить практику применения пластика в корпусе своих премиальных смартфонов — якобы, стеклянная задняя панель достанется лишь наиболее дорогому варианту Galaxy S22.Выход Samsung Galaxy S22 ожидается в начале 2022 года. Уровень цен на флагманские смартфоны нового поколения пока остается в секрете — актуальный S21 в России предлагается от 69 000 рублей.

https://ria.ru/20210621/samsung-1737912236.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, гаджеты, технологии