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Наука
https://ria.ru/20210623/samsung-1738207082.html
В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22
В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22 - РИА Новости, 23.06.2021
В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22
Новое поколение серии смартфонов Samsung Galaxy S получит 50-мегапиксельную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор FrontTron. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:47
2021-06-23T11:47
наука
samsung
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новое поколение серии смартфонов Samsung Galaxy S получит 50-мегапиксельную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор FrontTron.Инсайдер считает, что базовая модель серии Galaxy S22 будет оснащаться камерным модулем из трех сенсоров: 50, 12 и 12 Мп. Последний — телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Возможно, версии с приставкой Ultra достанется датчик с рекордным разрешением 200 Мп.Кроме того, Samsung может расширить практику применения пластика в корпусе своих премиальных смартфонов — якобы, стеклянная задняя панель достанется лишь наиболее дорогому варианту Galaxy S22.Выход Samsung Galaxy S22 ожидается в начале 2022 года. Уровень цен на флагманские смартфоны нового поколения пока остается в секрете — актуальный S21 в России предлагается от 69 000 рублей.
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samsung, гаджеты, технологии

В Сеть попали характеристики смартфона Samsung Galaxy S22

11:47 23.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новое поколение серии смартфонов Samsung Galaxy S получит 50-мегапиксельную камеру. Об этом сообщает известный сетевой информатор FrontTron.
Инсайдер считает, что базовая модель серии Galaxy S22 будет оснащаться камерным модулем из трех сенсоров: 50, 12 и 12 Мп. Последний — телеобъектив с трехкратным оптическим зумом. Возможно, версии с приставкой Ultra достанется датчик с рекордным разрешением 200 Мп.
Кроме того, Samsung может расширить практику применения пластика в корпусе своих премиальных смартфонов — якобы, стеклянная задняя панель достанется лишь наиболее дорогому варианту Galaxy S22.
Выход Samsung Galaxy S22 ожидается в начале 2022 года. Уровень цен на флагманские смартфоны нового поколения пока остается в секрете — актуальный S21 в России предлагается от 69 000 рублей.
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