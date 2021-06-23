https://ria.ru/20210623/salon-1738082576.html

Международный военно-морской салон

Международный военно-морской салон - РИА Новости, 23.06.2021

Международный военно-морской салон

Международный военно-морской салон (МВМС, International Maritime Defence Show, IMDS) – одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морских... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T02:04

2021-06-23T02:04

2021-06-23T02:04

международный военно-морской салон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рособоронэкспорт

вмф рф

справки

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Международный военно-морской салон (МВМС, International Maritime Defence Show, IMDS) – одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морских вооружений и судостроения. Проводится на двух площадках в Санкт-Петербурге раз в два года, начиная с 2003 года.Отличительной особенностью салона является его универсальная экспозиция, которая охватывает основные направления кораблестроения, судоремонта, машиностроения и приборостроения от техники и оборудования до готовых судов и средств вооружения. Международный военно-морской салон является одной из трех площадок в мире, которая позволяет участникам экспонировать перспективную технику в действии. В рамках его деловой программы проводятся мероприятия конгрессно-делового характера, в том числе научные конференции. Организатором Международного военно-морского салона выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации при участии министерства обороны РФ, министерства иностранных дел РФ, федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, правительства Санкт-Петербурга и АО "Рособоронэкспорт". Устроитель – ООО "Морской Салон".Главная цель салона – создание условий для расширения военно-технических связей с традиционными зарубежными партнерами и выхода российских производителей вооружения и военно-морской техники на новые рынки.С каждым разом статус салона растет, подтверждая высокое место в мировом рейтинге выставок вооружения и военной техники. В первом Военно-морском салоне в 2003 году, приуроченном к 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга, приняли участие 319 экспонентов, в том числе 267 российских и 52 зарубежных из 22 стран. Выставку посетили 214 делегаций и 75 тысяч человек. Участниками экспозиции девятого салона, проведенного в 2019 году, стали 353 компании, из которых 28 – иностранные. В выставке приняли участие 49 официальных делегаций из 35 стран. Десятый Международный военно-морской салон "МВМС‑2021" пройдет с 23 по 27 июня 2021 года в Санкт-Петербурге. Экспозиция МВМС-2021 впервые разместится на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" (Санкт-Петербург, поселок Шушары). Показ кораблей, катеров и судов из состава Военно-Морского Флота и Пограничной службы ФСБ России будет проводиться у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург" ("Морской фасад"). До этого, со дня своего основания выставка достижений российского кораблестроения и боевого вооружения флота проводилась в выставочном комплексе "Ленэкспо", который расположен в устье Невы, фактически на берегу Финского залива. Это позволяло обеспечить наглядную демонстрацию действующих кораблей и судов сопровождения ВМФ России. Тематика салона 2021 года включает: кораблестроение и судостроение; оружие, вооружение, комплексы и системы управления оружием; системы боевого управления, навигационные комплексы и системы, комплексы и аппаратура связи, радиоэлектронное, радиотехническое и гидроакустическое вооружение; энергетические установки, корабельные системы и устройства, вспомогательное оборудование; морская авиация (корабельного и берегового базирования); робототехнические и беспилотные комплексы; вооружение береговых войск; скоростные, пассажирские и маломерные катера, суда, яхты; снабжение и обслуживание флота, инфраструктура обеспечения; поисково-спасательное обеспечение, техника и технологии глубоководных и спасательных работ; обеспечение безопасности мореплавания; борьба с терроризмом и пиратством, обеспечение безопасности объектов; освоение Мирового океана в интересах обороны и экономики страны; освоение арктического шельфа, защита национальных интересов и безопасности государства в Арктике; портовое и гидротехническое строительство; промышленное оборудование судостроительного комплекса; информационные технологии в судостроении; промышленные материалы, сырье и судовое комплектующее оборудование; инновации и современные технологические решения в судостроении и др. В соответствии с демонстрационным разделом программы МВМС-2021 у причалов Морского вокзала Санкт-Петербурга будут представлены более 20 кораблей, катеров и судов.В рамках деловой программы МВМС-2021 состоятся 27 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции.Министром промышленности и торговли РФ для участия в салоне приглашены официальные делегации из 63 государств.С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и введением в Санкт-Петербурге ограничений на проведение массовых мероприятий по рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу, внесены изменения в программу основных мероприятий МВМС-2021, исключившие посещение ее экспозиции и мест стоянки кораблей (причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург") жителями и гостями города Санкт-Петербург по приглашениям и входным билетам. Количество участников мероприятия также строго ограничено. На площадки проведения салона допускаются только участники и официальные делегации, получившие аккредитацию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный военно-морской салон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рособоронэкспорт, вмф рф, справки