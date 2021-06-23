https://ria.ru/20210623/ryabkov-1738239069.html

Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков

Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2021

Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков

Москва и Вашингтон смогли запустить в Женеве серьезный диалог, обменный механизм по кибербезопасности, предложен проработанный механизм, однако для достижения... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:19

2021-06-23T14:19

2021-06-23T14:37

россия

сергей рябков

сша

москва

женева (город)

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон смогли запустить в Женеве серьезный диалог, обменный механизм по кибербезопасности, предложен проработанный механизм, однако для достижения результата взаимодействие должно быть обоюдным, усилия должны прикладывать не только Россия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В Женеве мы смогли запустить очень продуманный, тщательный обмен с США по этим вопросам... Это стало одним из важных элементов общих достижений встречи", - сказал Рябков, выступая на конференции Russia Investor Conference."Мы - Россия - не отрицаем важность урегулирования проблем в этой сфере... Но я бы хотел подчеркнуть, что единственный способ достичь действенных результатов - это должное обоюдное взаимодействие, участие обеих сторон, всех соответствующих структур с обеих сторон. Иначе это закончится так как всегда бывало до сих пор во взаимодействии с США по многим вопросам: Вашингтон провозглашает что-то, потом не поддерживает реализацию инициативы, и она сходит на нет", - отметил Рябков.

https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

россия

сша

москва

женева (город)

вашингтон (город)

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