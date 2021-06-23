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Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков
Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков - РИА Новости, 23.06.2021
Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков
Москва и Вашингтон смогли запустить в Женеве серьезный диалог, обменный механизм по кибербезопасности, предложен проработанный механизм, однако для достижения... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:19
2021-06-23T14:37
россия
сергей рябков
сша
москва
женева (город)
вашингтон (город)
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон смогли запустить в Женеве серьезный диалог, обменный механизм по кибербезопасности, предложен проработанный механизм, однако для достижения результата взаимодействие должно быть обоюдным, усилия должны прикладывать не только Россия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В Женеве мы смогли запустить очень продуманный, тщательный обмен с США по этим вопросам... Это стало одним из важных элементов общих достижений встречи", - сказал Рябков, выступая на конференции Russia Investor Conference."Мы - Россия - не отрицаем важность урегулирования проблем в этой сфере... Но я бы хотел подчеркнуть, что единственный способ достичь действенных результатов - это должное обоюдное взаимодействие, участие обеих сторон, всех соответствующих структур с обеих сторон. Иначе это закончится так как всегда бывало до сих пор во взаимодействии с США по многим вопросам: Вашингтон провозглашает что-то, потом не поддерживает реализацию инициативы, и она сходит на нет", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
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россия, сергей рябков, сша, москва, женева (город), вашингтон (город), в мире
Россия и США запустили диалог по теме кибербезопасности, заявил Рябков
14:19 23.06.2021 (обновлено: 14:37 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Рябков заявил, что Россия и США заявили в Женеве о запуске диалога по теме кибербезопасности

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон смогли запустить в Женеве серьезный диалог, обменный механизм по кибербезопасности, предложен проработанный механизм, однако для достижения результата взаимодействие должно быть обоюдным, усилия должны прикладывать не только Россия, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В Женеве мы смогли запустить очень продуманный, тщательный обмен с США по этим вопросам... Это стало одним из важных элементов общих достижений встречи", - сказал Рябков, выступая на конференции Russia Investor Conference.
"Мы - Россия - не отрицаем важность урегулирования проблем в этой сфере... Но я бы хотел подчеркнуть, что единственный способ достичь действенных результатов - это должное обоюдное взаимодействие, участие обеих сторон, всех соответствующих структур с обеих сторон. Иначе это закончится так как всегда бывало до сих пор во взаимодействии с США по многим вопросам: Вашингтон провозглашает что-то, потом не поддерживает реализацию инициативы, и она сходит на нет", - отметил Рябков.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 11:13Саммит Путина и Байдена
В Кремле оценили перспективы сотрудничества с США по кибербезопасности
 
РоссияСергей РябковСШАМоскваЖенева (город)Вашингтон (город)В мире
 
 
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