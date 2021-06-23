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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210623/rtd-1738180940.html
"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала
"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала - РИА Новости, 23.06.2021
"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала
За 10 лет вещания документальный телеканал RTД выпустил сотни фильмов, многие из которых были удостоены международных премий. Выборы в США, феномен "кодокуши" в РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:00
2021-06-23T13:00
культура
новости культуры
телеканал rt
кино
агафья лыкова
уганда
сирия
бразилия
япония
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За 10 лет вещания документальный телеканал RTД выпустил сотни фильмов, многие из которых были удостоены международных премий. Выборы в США, феномен "кодокуши" в Японии, история матери 38 детей из Уганды и российский балет в Бразилии. О самых ярких фильмах телеканала — в материале РИА Новости. 1. "Выборы на фоне протеста. Радикальные группировки Америки"Съемочная группа RTД приехала США, чтобы рассказать о ситуации в стране накануне президентских выборов 2020 года. Автор фильма, журналист Константин Рожков был подвергнут многочасовому допросу со стороны американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка.2. "Мама Уганда" К 39 годам Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды родила 44 детей. Шесть из них она потеряла. Все началось, когда в 12 лет собственный отец продал ее в жены мужчине намного старше нее. Как живет "Мама-Уганда" и чего хочет для своих дочерей — рассказывает фильм RTД.3. "Дети Сирии. Воспитанные войной" Документальный фильм о сирийских детях, жизни которых перевернула война. Они попадают под обстрелы, многие получают увечья. А те, кому повезло остаться в живых, трудятся в нечеловеческих условиях, чтобы помогать родителям. Фильм — обладатель золотой награды телевизионного конкурса New York Festivals. 4. "Агафья" Лента RTД о сибирской отшельнице, последней из знаменитой семьи староверов Лыковых, которая живёт в глухой тайге в сотнях километров от цивилизации.5. "История одного киллера"Джон Хаиро Веласкес Васкес по кличке Попай — профессиональный киллер. Он совершил больше 250 убийств по заказу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Бывший киллер рассказал, как истязал своих жертв и раскаялся ли в своих преступлениях.6. "Кодокуши. Одинокая смерть" В Японии живёт около 126 млн человек. Несмотря на высокую плотность населения, в стране много людей, вынужденных встречать старость в полном одиночестве. Фильм рассказывает о мрачном феномене одинокой смерти — "кодокуши". Лента завоевала золото телевизионного конкурса New York Festivals в 2020 году.7. "Дикие и свободные" Лента о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Лента вошла в шорт-лист премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания (AIB).8. "Стиляги из Конго" Документальный фильм RTД о тех, кто живёт в нищете, но носит костюмы от Yves Saint Laurent и Kenzo. Члены "Общества элегантных людей" в Конго берут кредиты на тысячи долларов и экономят на всем, чтобы позволить себе одежду от ведущих домов моды.9. "Большой балет Бразилии" Вдохновляющий документальный фильм о единственной в мире Школе Большого театра России, основанной в 2000 году в Бразилии. Фильм вышел в финал New York Festivals.10. "Сектор противоречий" Документальный фильм о двух противоборствующих паркур-командах — с севера и юга Сектора Газа. Они тренируются среди руин, где любой шаг может привести к травме, но их не останавливают даже ракетные обстрелы. Фильм завоевал бронзу премии Omni Awards и был удостоен сертификата Highly commended в финале премии Ассоциации международного вещания AIB Awards.
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новости культуры, телеканал rt, кино, агафья лыкова, уганда, сирия, бразилия, япония, сша
"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала
13:00 23.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтудия телеканала RT в Москве
Студия телеканала RT в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала

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За 10 лет вещания документальный телеканал RTД выпустил сотни фильмов, многие из которых были удостоены международных премий. Выборы в США, феномен "кодокуши" в Японии, история матери 38 детей из Уганды и российский балет в Бразилии. О самых ярких фильмах телеканала — в материале РИА Новости.

1. "Выборы на фоне протеста. Радикальные группировки Америки"

Съемочная группа RTД приехала США, чтобы рассказать о ситуации в стране накануне президентских выборов 2020 года. Автор фильма, журналист Константин Рожков был подвергнут многочасовому допросу со стороны американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка.

2. "Мама Уганда"

К 39 годам Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды родила 44 детей. Шесть из них она потеряла. Все началось, когда в 12 лет собственный отец продал ее в жены мужчине намного старше нее. Как живет "Мама-Уганда" и чего хочет для своих дочерей — рассказывает фильм RTД.

3. "Дети Сирии. Воспитанные войной"

Документальный фильм о сирийских детях, жизни которых перевернула война. Они попадают под обстрелы, многие получают увечья. А те, кому повезло остаться в живых, трудятся в нечеловеческих условиях, чтобы помогать родителям. Фильм — обладатель золотой награды телевизионного конкурса New York Festivals.

4. "Агафья"

Лента RTД о сибирской отшельнице, последней из знаменитой семьи староверов Лыковых, которая живёт в глухой тайге в сотнях километров от цивилизации.

5. "История одного киллера"

Джон Хаиро Веласкес Васкес по кличке Попай — профессиональный киллер. Он совершил больше 250 убийств по заказу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Бывший киллер рассказал, как истязал своих жертв и раскаялся ли в своих преступлениях.

6. "Кодокуши. Одинокая смерть"

В Японии живёт около 126 млн человек. Несмотря на высокую плотность населения, в стране много людей, вынужденных встречать старость в полном одиночестве. Фильм рассказывает о мрачном феномене одинокой смерти — "кодокуши". Лента завоевала золото телевизионного конкурса New York Festivals в 2020 году.

7. "Дикие и свободные"

Лента о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Лента вошла в шорт-лист премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания (AIB).

8. "Стиляги из Конго"

Документальный фильм RTД о тех, кто живёт в нищете, но носит костюмы от Yves Saint Laurent и Kenzo. Члены "Общества элегантных людей" в Конго берут кредиты на тысячи долларов и экономят на всем, чтобы позволить себе одежду от ведущих домов моды.

9. "Большой балет Бразилии"

Вдохновляющий документальный фильм о единственной в мире Школе Большого театра России, основанной в 2000 году в Бразилии. Фильм вышел в финал New York Festivals.

10. "Сектор противоречий"

Документальный фильм о двух противоборствующих паркур-командах — с севера и юга Сектора Газа. Они тренируются среди руин, где любой шаг может привести к травме, но их не останавливают даже ракетные обстрелы. Фильм завоевал бронзу премии Omni Awards и был удостоен сертификата Highly commended в финале премии Ассоциации международного вещания AIB Awards.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 14:41
Документальные фильмы RT стали доступны на платформе Premier
 
КультураНовости культурыТелеканал RTКиноАгафья ЛыковаУгандаСирияБразилияЯпонияСША
 
 
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