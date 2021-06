https://ria.ru/20210623/rtd-1738180940.html

"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTD к юбилею канала

"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала - РИА Новости, 23.06.2021

"Кодокуши", "Мама Уганда" и "Агафья" — 10 фильмов RTД к юбилею канала

За 10 лет вещания документальный телеканал RTД выпустил сотни фильмов, многие из которых были удостоены международных премий. Выборы в США, феномен "кодокуши" в РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23

За 10 лет вещания документальный телеканал RTД выпустил сотни фильмов, многие из которых были удостоены международных премий. Выборы в США, феномен "кодокуши" в Японии, история матери 38 детей из Уганды и российский балет в Бразилии. О самых ярких фильмах телеканала — в материале РИА Новости. 1. "Выборы на фоне протеста. Радикальные группировки Америки"Съемочная группа RTД приехала США, чтобы рассказать о ситуации в стране накануне президентских выборов 2020 года. Автор фильма, журналист Константин Рожков был подвергнут многочасовому допросу со стороны американских спецслужб в аэропорту Нью-Йорка.2. "Мама Уганда" К 39 годам Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды родила 44 детей. Шесть из них она потеряла. Все началось, когда в 12 лет собственный отец продал ее в жены мужчине намного старше нее. Как живет "Мама-Уганда" и чего хочет для своих дочерей — рассказывает фильм RTД.3. "Дети Сирии. Воспитанные войной" Документальный фильм о сирийских детях, жизни которых перевернула война. Они попадают под обстрелы, многие получают увечья. А те, кому повезло остаться в живых, трудятся в нечеловеческих условиях, чтобы помогать родителям. Фильм — обладатель золотой награды телевизионного конкурса New York Festivals. 4. "Агафья" Лента RTД о сибирской отшельнице, последней из знаменитой семьи староверов Лыковых, которая живёт в глухой тайге в сотнях километров от цивилизации.5. "История одного киллера"Джон Хаиро Веласкес Васкес по кличке Попай — профессиональный киллер. Он совершил больше 250 убийств по заказу колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Бывший киллер рассказал, как истязал своих жертв и раскаялся ли в своих преступлениях.6. "Кодокуши. Одинокая смерть" В Японии живёт около 126 млн человек. Несмотря на высокую плотность населения, в стране много людей, вынужденных встречать старость в полном одиночестве. Фильм рассказывает о мрачном феномене одинокой смерти — "кодокуши". Лента завоевала золото телевизионного конкурса New York Festivals в 2020 году.7. "Дикие и свободные" Лента о сотрудниках Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России, работающих для сохранения редких и исчезающих видов диких животных. Озвучил фильм знаменитый учёный-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Лента вошла в шорт-лист премии The AIBs, учреждённой Ассоциацией международного вещания (AIB).8. "Стиляги из Конго" Документальный фильм RTД о тех, кто живёт в нищете, но носит костюмы от Yves Saint Laurent и Kenzo. Члены "Общества элегантных людей" в Конго берут кредиты на тысячи долларов и экономят на всем, чтобы позволить себе одежду от ведущих домов моды.9. "Большой балет Бразилии" Вдохновляющий документальный фильм о единственной в мире Школе Большого театра России, основанной в 2000 году в Бразилии. Фильм вышел в финал New York Festivals.10. "Сектор противоречий" Документальный фильм о двух противоборствующих паркур-командах — с севера и юга Сектора Газа. Они тренируются среди руин, где любой шаг может привести к травме, но их не останавливают даже ракетные обстрелы. Фильм завоевал бронзу премии Omni Awards и был удостоен сертификата Highly commended в финале премии Ассоциации международного вещания AIB Awards.

