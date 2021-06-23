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https://ria.ru/20210623/rozygrysh-1738323806.html
Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей
Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей - РИА Новости, 23.06.2021
Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей
Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:23
2021-06-23T20:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская торгово-промышленная палата
владимир платонов
сергей собянин
технологии
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня."Сейчас мои коллеги из департамента информационных технологий открывают файл.., за каждой строчкой зашифрованный участник лотереи. Нужно понять точное число участников, их у нас 165 090 участников. Розыгрыш будет среди зашифрованных записей. Для розыгрыша мы будем использовать общедоступный генератор чисел. В итоге мы получим пять чисел, которые соответствуют кодам участников", - сказал Фролов.Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей. "Итак, Лусинэ Ашотовна - это победитель номер один. Победитель номер два - Сергей Евгеньевич, победитель номер три - Ирина Борисовна, четвертый победитель - Дмитрий Игоревич, и финальная счастливица - Светлана Сергеевна", - сказал Яцко.
https://ria.ru/20210621/rozygrysh-1737889403.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, сергей собянин, технологии, общество
Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей
20:23 23.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Москвы пришли на вакцинацию от covid-19 в павильон "Здоровая Москва" в Парке Горького
Жители Москвы пришли на вакцинацию от covid-19 в павильон Здоровая Москва в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Первые пять автомобилей разыграли среди привитых от коронавируса москвичей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.
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18 июня, 12:41
Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня.
"Сейчас мои коллеги из департамента информационных технологий открывают файл.., за каждой строчкой зашифрованный участник лотереи. Нужно понять точное число участников, их у нас 165 090 участников. Розыгрыш будет среди зашифрованных записей. Для розыгрыша мы будем использовать общедоступный генератор чисел. В итоге мы получим пять чисел, которые соответствуют кодам участников", - сказал Фролов.
Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей. "Итак, Лусинэ Ашотовна - это победитель номер один. Победитель номер два - Сергей Евгеньевич, победитель номер три - Ирина Борисовна, четвертый победитель - Дмитрий Игоревич, и финальная счастливица - Светлана Сергеевна", - сказал Яцко.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская торгово-промышленная палатаВладимир ПлатоновСергей СобянинТехнологииОбщество
 
 
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