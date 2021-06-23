https://ria.ru/20210623/rozygrysh-1738323806.html

Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей

Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей - РИА Новости, 23.06.2021

Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей

Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:23

2021-06-23T20:23

2021-06-23T20:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская торгово-промышленная палата

владимир платонов

сергей собянин

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738277207_0:203:3058:1924_1920x0_80_0_0_59fa45301a1fc12d38f8db8fe4b388f0.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня."Сейчас мои коллеги из департамента информационных технологий открывают файл.., за каждой строчкой зашифрованный участник лотереи. Нужно понять точное число участников, их у нас 165 090 участников. Розыгрыш будет среди зашифрованных записей. Для розыгрыша мы будем использовать общедоступный генератор чисел. В итоге мы получим пять чисел, которые соответствуют кодам участников", - сказал Фролов.Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей. "Итак, Лусинэ Ашотовна - это победитель номер один. Победитель номер два - Сергей Евгеньевич, победитель номер три - Ирина Борисовна, четвертый победитель - Дмитрий Игоревич, и финальная счастливица - Светлана Сергеевна", - сказал Яцко.

https://ria.ru/20210621/rozygrysh-1737889403.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская торгово-промышленная палата, владимир платонов, сергей собянин, технологии, общество