Cреди привитых от COVID-19 москвичей разыграли первые пять автомобилей
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖители Москвы пришли на вакцинацию от covid-19 в павильон "Здоровая Москва" в Парке Горького
Первые пять автомобилей разыграли среди привитых от коронавируса москвичей
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первые пять автомобилей за вакцинацию от коронавируса разыграли в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой программе стимулирования вакцинации для всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться пять машин стоимостью примерно миллион рублей. Розыгрыши проходят по средам в эфире телеканала "Москва 24". Как ранее сообщал РИА Новости глава Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, победителей назовут только по имени, отчеству и последним 4 цифрам номера мобильного телефона.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Как озвучил в ходе прямого эфира на "Москве-24" уполномоченный представитель департамента информационных технологий столицы Борис Фролов, в среду 23 июня в розыгрыше участвуют около 165 тысяч москвичей, которые получили первый компонент вакцины с 14 до 20 июня.
"Сейчас мои коллеги из департамента информационных технологий открывают файл.., за каждой строчкой зашифрованный участник лотереи. Нужно понять точное число участников, их у нас 165 090 участников. Розыгрыш будет среди зашифрованных записей. Для розыгрыша мы будем использовать общедоступный генератор чисел. В итоге мы получим пять чисел, которые соответствуют кодам участников", - сказал Фролов.
Актёр Александр Яцко, который был специальным гостем программы, озвучил победителей первого розыгрыша автомобилей. "Итак, Лусинэ Ашотовна - это победитель номер один. Победитель номер два - Сергей Евгеньевич, победитель номер три - Ирина Борисовна, четвертый победитель - Дмитрий Игоревич, и финальная счастливица - Светлана Сергеевна", - сказал Яцко.