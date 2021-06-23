https://ria.ru/20210623/rosturizm-1738195765.html

Ростуризм рекомендовал порядок реализации путевок в Турцию

Ростуризм рекомендовал порядок реализации путевок в Турцию - РИА Новости, 23.06.2021

Ростуризм рекомендовал порядок реализации путевок в Турцию

Ростуризм направил туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:52

2021-06-23T10:52

2021-06-23T11:10

туризм

россия

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

турция

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ростуризм направил туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений", - говорится в сообщении.Ростуризм также напомнил туроператорам, что они обязаны "обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года" или вернуть средства туристам.Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить с 44 до 7 миллиардов рублей, то есть более чем в шесть раз. Из оставшейся задолженности 5 миллиардов рублей – это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха, смогли отдохнуть", - пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы."У нас также есть туристы, поездки которых перенеслись из-за "закрытия" Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 миллиардов рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности", - уточнила глава ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210619/turtsiya-1737698347.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/yalta-1738083204.html

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россия, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), турция