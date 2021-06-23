Ростуризм рекомендовал порядок реализации путевок в Турцию
10:52 23.06.2021 (обновлено: 11:10 23.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о регистрации на рейс Ростов-на-Дону - Анталья авиакомпании Azur air в международном аэропорту Платов
Ростуризм рекомендовал сначала отправить в Турцию туристов, чьи туры были перенесены
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ростуризм направил туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) направило ведущим туроператорам письмо с рекомендацией в первоочередном порядке реализовать путевки в Турцию тех туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 года, но не смогли отправиться в поездку из-за ограничений", - говорится в сообщении.
Ростуризм также напомнил туроператорам, что они обязаны "обеспечить предоставление услуг по равнозначному туристскому продукту не позднее 31 декабря 2021 года" или вернуть средства туристам.
Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году туры удалось сократить с 44 до 7 миллиардов рублей, то есть более чем в шесть раз. Из оставшейся задолженности 5 миллиардов рублей – это поездки в Турцию. Мы обратились к туроператорам с просьбой закрыть эту задолженность в первую очередь, чтобы люди, которые больше года ждали отдыха, смогли отдохнуть", - пояснила глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы.
"У нас также есть туристы, поездки которых перенеслись из-за "закрытия" Турции этой весной, долг по ним сейчас превышает 40 миллиардов рублей с глубиной бронирования до конца сентября. Мы рассчитываем, что туроператоры максимально четко и оперативно выполнят все свои текущие обязательства перед туристами. Это наша важнейшая задача. При этом на первом месте должна стоять безопасность людей и соблюдение всех необходимых мер предосторожности", - уточнила глава ведомства.