https://ria.ru/20210623/rostov-1738320331.html

В Ростовской области наградили лучших предпринимателей

В Ростовской области наградили лучших предпринимателей - РИА Новости, 23.06.2021

В Ростовской области наградили лучших предпринимателей

Церемония награждения победителей региональной премии "Бизнес Дона" состоялась в Ростовской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:57

2021-06-23T19:57

2021-06-23T19:57

ростовская область

василий голубев

ростовская область

экономика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июн - РИА Новости. Церемония награждения победителей региональной премии "Бизнес Дона" состоялась в Ростовской области, сообщает правительство региона.Ежегодный региональный конкурс для субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес Дона" проводится с 2012 года для популяризации предпринимательства и поощрения лучших в своем деле.В текущем году в рейтинговом конкурсе участвовали более 60 представителей промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг. Из них было выбрано 15 лучших среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, торговли, агробизнеса, а также производства и инноваций."Для всех нас 2020 год выдался непростым, в том числе и для предпринимателей. Но даже в условиях ограничительных мероприятий вы, наряду с государством, взяли на себя ответственность за других людей, сохранили свой бизнес", - сказал на награждении губернатор области Василий Голубев. Он добавил, что главные задачи сегодня – обеспечить плавный, последовательный переход субъектов малого и среднего бизнеса из периода ограничений, поддержать их адаптацию к новым реалиям.Губернатор напомнил, что комплекс региональных мер поддержки, который был внедрен в области в острый период пандемии, продлен и на этот год. Кроме того, применяются новые формы господдержки. Так, в регионе действуют экстренный ситуационный центр поддержки бизнеса, а также проектный офис по выводу ростовских предпринимателей на электронные торговые площадки. Кроме того, с февраля 2021 года самозанятые граждане без статуса индивидуального предпринимателя могут получить микрофинансовую поддержку до 1 миллиона рублей со ставкой от 1% годовых.По числу предпринимателей Ростовская область входит в первую десятку по стране. Малый и средний бизнес региона представлен более чем 170 тысячами предприятий, на которых занято свыше 660 тысяч человек. Из них 64 тысячи – самозанятые граждане.

https://ria.ru/20210611/proizvodstvo-1736685268.html

https://ria.ru/20210610/lesopolosy-1736428213.html

ростовская область

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василий голубев, ростовская область, экономика