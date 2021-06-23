В Нижнем Новгороде обсудили цифровую трансформацию России
19:26 23.06.2021 (обновлено: 19:53 23.06.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиВсероссийская конференция "Цифровая индустрия промышленной России"
Участники конференции в Нижнем Новгороде обсудили цифровую трансформацию России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Сценарии развития технологий в России до 2025 года обсудили участники пленарного заседания на Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости.
Шестая конференция ЦИПР стартовала на Нижегородской ярмарке в среду. Главным событием стало пленарное заседание на тему "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025".
"Человек не должен задумываться о том, где ему подключиться к интернету: широкополосный интернет должен быть везде. Это одна из ключевых задач. За последние пять лет есть серьезные достижения. В этом году все социально значимые объекты, включая школы, больницы, будут подключены к интернету по поручению президента России. К 2024 году 97% домохозяйств будут подключены к интернету. Останется только небольшое количество удаленных домохозяйств. Для них мы делаем отдельный специальный проект, связанный со спутниковой группировкой. И самое главное, что 95% всех услуг для горожан будет доступно в формате онлайн до 2022 года", - сказал Чернышенко.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, что удалось сделать в регионе в сфере цифрового развития за последние пять лет. "Во-первых, был запущен региональный портал государственных услуг. Сейчас огромное количество услуг оказывается в электронном виде, а Нижегородская область стала одним из двух пилотных регионов, где применялось дистанционное электронное голосование. В регионе начали работу платформы "обратной связи" - "Вам решать!" и "Голос.За". Все это было запущено в течение пятилетки", - сказал Никитин.
Он отметил, что сейчас сотни тысяч человек голосуют, решают, на какие проекты улучшений направить средства в первую очередь, и интерес к таким сервисам постоянно растет. "Создание Центра управления регионом позволило сформировать проактивную позицию в решении проблемных вопросов, которые люди задают в Сети. Сейчас на уровне страны определяются платформенные решения, проводятся инвентаризация и оценка цифровой зрелости регионов, и в целом делается все, чтобы перейти от точечной автоматизации проектов к бесшовной цифровой среде. Нижегородская область в этом будет активно участвовать", - сказал Никитин.
Глава региона поблагодарил за сотрудничество партнеров, рассказав, что вместе с "Росатомом" была запущена нижегородская программа "обратной связи" "Нижний Новгород Лобачевский". "Проект "Умный Саров" занял первое место на конкурсе Минстроя РФ в этом году как лучшая практика цифровизации. Вместе со Сбербанком мы формируем цифровую экосистему. Совместную работу ведем и с "Ростехом", - добавил Никитин.