https://ria.ru/20210623/rossiya-1738314638.html

В Нижнем Новгороде обсудили цифровую трансформацию России

В Нижнем Новгороде обсудили цифровую трансформацию России - РИА Новости, 23.06.2021

В Нижнем Новгороде обсудили цифровую трансформацию России

Сценарии развития технологий в России до 2025 года обсудили участники пленарного заседания на Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:26

2021-06-23T19:26

2021-06-23T19:53

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

технологии

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Сценарии развития технологий в России до 2025 года обсудили участники пленарного заседания на Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), передает корреспондент РИА Новости.Шестая конференция ЦИПР стартовала на Нижегородской ярмарке в среду. Главным событием стало пленарное заседание на тему "Новый облик цифровой пятилетки 2021-2025"."Человек не должен задумываться о том, где ему подключиться к интернету: широкополосный интернет должен быть везде. Это одна из ключевых задач. За последние пять лет есть серьезные достижения. В этом году все социально значимые объекты, включая школы, больницы, будут подключены к интернету по поручению президента России. К 2024 году 97% домохозяйств будут подключены к интернету. Останется только небольшое количество удаленных домохозяйств. Для них мы делаем отдельный специальный проект, связанный со спутниковой группировкой. И самое главное, что 95% всех услуг для горожан будет доступно в формате онлайн до 2022 года", - сказал Чернышенко.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, что удалось сделать в регионе в сфере цифрового развития за последние пять лет. "Во-первых, был запущен региональный портал государственных услуг. Сейчас огромное количество услуг оказывается в электронном виде, а Нижегородская область стала одним из двух пилотных регионов, где применялось дистанционное электронное голосование. В регионе начали работу платформы "обратной связи" - "Вам решать!" и "Голос.За". Все это было запущено в течение пятилетки", - сказал Никитин.Он отметил, что сейчас сотни тысяч человек голосуют, решают, на какие проекты улучшений направить средства в первую очередь, и интерес к таким сервисам постоянно растет. "Создание Центра управления регионом позволило сформировать проактивную позицию в решении проблемных вопросов, которые люди задают в Сети. Сейчас на уровне страны определяются платформенные решения, проводятся инвентаризация и оценка цифровой зрелости регионов, и в целом делается все, чтобы перейти от точечной автоматизации проектов к бесшовной цифровой среде. Нижегородская область в этом будет активно участвовать", - сказал Никитин.Глава региона поблагодарил за сотрудничество партнеров, рассказав, что вместе с "Росатомом" была запущена нижегородская программа "обратной связи" "Нижний Новгород Лобачевский". "Проект "Умный Саров" занял первое место на конкурсе Минстроя РФ в этом году как лучшая практика цифровизации. Вместе со Сбербанком мы формируем цифровую экосистему. Совместную работу ведем и с "Ростехом", - добавил Никитин.

https://ria.ru/20210601/it-1735063921.html

https://ria.ru/20210623/tsifrovizatsiya-1738213814.html

https://ria.ru/20210220/tsifrovizatsiya-1598367269.html

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россия, глеб никитин, нижегородская область, технологии, общество