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В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Общероссийский народный фронт (ОНФ) поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство объединяет вокруг себя ярких и талантливых... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:07
2021-06-23T19:07
россия
миа "россия сегодня"
совинформбюро
общероссийский народный фронт
журналистика
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей."Медиагруппа "Россия сегодня" объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей, с которыми интересно работать. Всему миру вы рассказываете о главном со скоростью света. На ваши новости ориентируются, строят планы и верят в лучшее. Пусть доверие миллионов россиян служит источником вдохновения для новых проектов. Успехов, удачи и всего самого доброго!" - говорится в сообщении ОНФ.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Оно было создано как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
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россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, общероссийский народный фронт, журналистика, общество
В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
19:07 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчредительный съезд ОНФ
Учредительный съезд ОНФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

В ОНФ заявили, что МИА "Россия сегодня" объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей.
"Медиагруппа "Россия сегодня" объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей, с которыми интересно работать. Всему миру вы рассказываете о главном со скоростью света. На ваши новости ориентируются, строят планы и верят в лучшее. Пусть доверие миллионов россиян служит источником вдохновения для новых проектов. Успехов, удачи и всего самого доброго!" - говорится в сообщении ОНФ.
24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Оно было создано как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.
Девушка на фотовыставке Герой эпохи. Другой взгляд на улице Старый Арбат в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
1 июня, 13:52
На Арбате открылась фотовыставка к 80-летию Совинформбюро
 
РоссияМИА "Россия сегодня"СовинформбюроОбщероссийский народный фронтжурналистикаОбщество
 
 
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