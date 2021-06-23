https://ria.ru/20210623/rossiya-1738310901.html

В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

В ОНФ поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Общероссийский народный фронт (ОНФ) поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство объединяет вокруг себя ярких и талантливых... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T19:07

2021-06-23T19:07

2021-06-23T19:07

россия

миа "россия сегодня"

совинформбюро

общероссийский народный фронт

журналистика

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, отметив, что агентство объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей."Медиагруппа "Россия сегодня" объединяет вокруг себя ярких и талантливых людей, с которыми интересно работать. Всему миру вы рассказываете о главном со скоростью света. На ваши новости ориентируются, строят планы и верят в лучшее. Пусть доверие миллионов россиян служит источником вдохновения для новых проектов. Успехов, удачи и всего самого доброго!" - говорится в сообщении ОНФ.24 июня 1941 года было основано Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня". Оно было создано как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Бюро, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла.

https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, общероссийский народный фронт, журналистика, общество