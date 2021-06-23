https://ria.ru/20210623/rossiya-1738209398.html

Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника нынешней... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:02

2021-06-23T12:02

2021-06-23T13:09

россия

миа "россия сегодня"

совинформбюро

василий небензя

журналистика

общество

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и отметил высокий профессионализм сотрудников агентства."Сердечно поздравляю весь коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" и его генерального директора Дмитрия Константиновича Киселева с юбилеем агентства. Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном объективной и высокопрофессиональной журналистики в нашей стране. При этом информресурсы вашей медиагруппы заслуженно пользуются популярностью и далеко за пределами России, буквально во всех концах земного шара", - сказал он.Российский дипломат напомнил, что создание Совинформбюро неразрывно связано с одной из самых трагических страниц истории страны – началом Великой Отечественной войны."С первых же дней работы Совинформбюро стало вестником надежды для сотен миллионов граждан, его сводки с фронта без преувеличения ждал весь мир", - отметил Небензя.По его словам, в последующие десятилетия агентству удалось еще больше укрепить международный авторитет, расширить сферы деятельности и аудиторию."Теперь МИА "Россия сегодня" - это целое созвездие успешных и востребованных СМИ, работающих на разных языках мира. Искренне желаю вам, дорогие друзья, дальнейшего процветания и развития. Продолжайте смело идти в ногу со временем, продвигая лучшие традиции российской журналистики - объективность, оперативность, взвешенность взвешенность оценок", - заключил он.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html

https://ria.ru/20210604/laureaty-1735598605.html

https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Небензя: "Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном профессиональной журналистики" Российский постпред при ООН Небензя поздравил нас с 80-летием, назвав эталоном профессиональной журналистики. 2021-06-23T12:02 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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