https://ria.ru/20210623/rossiya-1738209398.html
Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника нынешней... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:02
2021-06-23T12:02
2021-06-23T13:09
россия
миа "россия сегодня"
совинформбюро
василий небензя
журналистика
общество
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НЬЮ-ЙОРК, 23 июн - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро - предшественника нынешней международной медиагруппы - и отметил высокий профессионализм сотрудников агентства."Сердечно поздравляю весь коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" и его генерального директора Дмитрия Константиновича Киселева с юбилеем агентства. Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном объективной и высокопрофессиональной журналистики в нашей стране. При этом информресурсы вашей медиагруппы заслуженно пользуются популярностью и далеко за пределами России, буквально во всех концах земного шара", - сказал он.Российский дипломат напомнил, что создание Совинформбюро неразрывно связано с одной из самых трагических страниц истории страны – началом Великой Отечественной войны."С первых же дней работы Совинформбюро стало вестником надежды для сотен миллионов граждан, его сводки с фронта без преувеличения ждал весь мир", - отметил Небензя.По его словам, в последующие десятилетия агентству удалось еще больше укрепить международный авторитет, расширить сферы деятельности и аудиторию."Теперь МИА "Россия сегодня" - это целое созвездие успешных и востребованных СМИ, работающих на разных языках мира. Искренне желаю вам, дорогие друзья, дальнейшего процветания и развития. Продолжайте смело идти в ногу со временем, продвигая лучшие традиции российской журналистики - объективность, оперативность, взвешенность взвешенность оценок", - заключил он.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210601/fotovystavka-1735089172.html
https://ria.ru/20210604/laureaty-1735598605.html
https://ria.ru/20210618/sanktsii-1737615056.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738224338_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ca211e113c3e09a96e5b8ad3991941ac.png
Небензя: "Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном профессиональной журналистики"
Российский постпред при ООН Небензя поздравил нас с 80-летием, назвав эталоном профессиональной журналистики.
2021-06-23T12:02
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, василий небензя, журналистика, общество
Постпред России при ООН поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
12:02 23.06.2021 (обновлено: 13:09 23.06.2021)
Постпред России при ООН Василий Небензя поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
НЬЮ-ЙОРК, 23 июн - РИА Новости.
Постоянный представитель России
при ООН Василий Небензя
поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем основания Совинформбюро
- предшественника нынешней международной медиагруппы - и отметил высокий профессионализм сотрудников агентства.
"Сердечно поздравляю весь коллектив Международного информационного агентства "Россия сегодня" и его генерального директора Дмитрия Константиновича Киселева с юбилеем агентства. Вот уже 80 лет вы остаетесь эталоном объективной и высокопрофессиональной журналистики в нашей стране. При этом информресурсы вашей медиагруппы заслуженно пользуются популярностью и далеко за пределами России, буквально во всех концах земного шара", - сказал он.
Российский дипломат напомнил, что создание Совинформбюро неразрывно связано с одной из самых трагических страниц истории страны – началом Великой Отечественной войны.
"С первых же дней работы Совинформбюро стало вестником надежды для сотен миллионов граждан, его сводки с фронта без преувеличения ждал весь мир", - отметил Небензя.
По его словам, в последующие десятилетия агентству удалось еще больше укрепить международный авторитет, расширить сферы деятельности и аудиторию.
"Теперь МИА "Россия сегодня" - это целое созвездие успешных и востребованных СМИ, работающих на разных языках мира. Искренне желаю вам, дорогие друзья, дальнейшего процветания и развития. Продолжайте смело идти в ногу со временем, продвигая лучшие традиции российской журналистики - объективность, оперативность, взвешенность взвешенность оценок", - заключил он.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР
и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости
", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".