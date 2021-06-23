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Регионам рекомендовали сформировать резерв коечного фонда по COVID-19

Регионам рекомендовали сформировать резерв коечного фонда по COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Регионам рекомендовали сформировать резерв коечного фонда по COVID-19

Правительство России рекомендовало губернаторам сформировать резерв коечного фонда, а также проинформировать людей о вакцинации против COVID, сообщается на... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:28

2021-06-23T10:28

2021-06-23T10:28

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство России рекомендовало губернаторам сформировать резерв коечного фонда, а также проинформировать людей о вакцинации против COVID, сообщается на сайте кабмина."Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ (по списку) обеспечить: формирование достаточного резерва коечного фонда для оказания медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на неё; информирование населения о проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции на территориях субъектов РФ", - говорится в перечне поручений.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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