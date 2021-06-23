Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН

"С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры, иное - путь к хаосу и непредсказуемости", - сказал Путин в своем приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.