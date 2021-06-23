Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
09:04 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Путин призвал формировать любые новые правила игры под эгидой ООН
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Главная задача Организации объединенных наций (ООН) – не допустить новой мировой войны, любые новые правила игры должны формироваться под ее эгидой, иное - путь к хаосу и непредсказуемости, заявил президент РФ Владимир Путин.
"С момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации - не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры, иное - путь к хаосу и непредсказуемости", - сказал Путин в своем приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.