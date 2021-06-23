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Туризм
https://ria.ru/20210623/puteshestviya-1738208925.html
Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров
Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров - РИА Новости, 23.06.2021
Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы влияют на удовольствие и комфорт при путешествии на автобусе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:49
2021-06-23T13:49
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы влияют на удовольствие и комфорт при путешествии на автобусе, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей, путешествующих на этом виде транспорта летом 2019 и 2020 годов.Каждый четвертый опрошенный рассказал, что еще до поездки для него важна возможность выбора места на схеме салона. Также существенный фактор — цена билета, об этом говорят 23 процента туристов. Время в пути имеет значение для 18 процентов путешественников, а 11 процентов внимательно изучают отзывы о перевозчиках. Для семи процентов респондентов важна гибкость: они хотят иметь возможность поменять дату или время поездки, а 12 процентов желают заранее знать о том, сколько единиц багажа и каких габаритов можно перевезти бесплатно.Во время тура решающее значение имеет наличие хорошо работающего кондиционера, сообщили 43 процента путешественников. Каждому пятому пассажиру (19 процентов) важно, чтобы в пути были остановки для отдыха. Wi-Fi в автобусе важен для семи процентов туристов, а наличие мультимедиа или ТВ-системы — для четырех процентов. Без хорошей музыки не мыслят путешествия на автобусе еще два процента респондентов. Среди факторов, которые раздражают и портят впечатление от летних поездок на автобусе, пассажиры назвали низкое качество самих автобусов, отсутствие кондиционеров, неопрятность или грубость водителей, долгое время в пути, отсутствие информации об остановках. Также негатив вызывают ситуации, когда в автобус не пускают по билету с телефона и его приходится печатать.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм

Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров

13:49 23.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых
Мальчик идет возле автобуса перед отправлением на отдых - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы влияют на удовольствие и комфорт при путешествии на автобусе, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей, путешествующих на этом виде транспорта летом 2019 и 2020 годов.
Каждый четвертый опрошенный рассказал, что еще до поездки для него важна возможность выбора места на схеме салона. Также существенный фактор — цена билета, об этом говорят 23 процента туристов. Время в пути имеет значение для 18 процентов путешественников, а 11 процентов внимательно изучают отзывы о перевозчиках. Для семи процентов респондентов важна гибкость: они хотят иметь возможность поменять дату или время поездки, а 12 процентов желают заранее знать о том, сколько единиц багажа и каких габаритов можно перевезти бесплатно.
Во время тура решающее значение имеет наличие хорошо работающего кондиционера, сообщили 43 процента путешественников. Каждому пятому пассажиру (19 процентов) важно, чтобы в пути были остановки для отдыха. Wi-Fi в автобусе важен для семи процентов туристов, а наличие мультимедиа или ТВ-системы — для четырех процентов. Без хорошей музыки не мыслят путешествия на автобусе еще два процента респондентов.
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Среди факторов, которые раздражают и портят впечатление от летних поездок на автобусе, пассажиры назвали низкое качество самих автобусов, отсутствие кондиционеров, неопрятность или грубость водителей, долгое время в пути, отсутствие информации об остановках. Также негатив вызывают ситуации, когда в автобус не пускают по билету с телефона и его приходится печатать.
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