https://ria.ru/20210623/puteshestviya-1738208925.html

Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров

Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров - РИА Новости, 23.06.2021

Эксперты выяснили, что влияет на впечатления пассажиров автобусных туров

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы влияют на удовольствие и комфорт при путешествии на автобусе, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:49

2021-06-23T13:49

2021-06-23T13:49

туризм

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие факторы влияют на удовольствие и комфорт при путешествии на автобусе, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди тысячи пользователей, путешествующих на этом виде транспорта летом 2019 и 2020 годов.Каждый четвертый опрошенный рассказал, что еще до поездки для него важна возможность выбора места на схеме салона. Также существенный фактор — цена билета, об этом говорят 23 процента туристов. Время в пути имеет значение для 18 процентов путешественников, а 11 процентов внимательно изучают отзывы о перевозчиках. Для семи процентов респондентов важна гибкость: они хотят иметь возможность поменять дату или время поездки, а 12 процентов желают заранее знать о том, сколько единиц багажа и каких габаритов можно перевезти бесплатно.Во время тура решающее значение имеет наличие хорошо работающего кондиционера, сообщили 43 процента путешественников. Каждому пятому пассажиру (19 процентов) важно, чтобы в пути были остановки для отдыха. Wi-Fi в автобусе важен для семи процентов туристов, а наличие мультимедиа или ТВ-системы — для четырех процентов. Без хорошей музыки не мыслят путешествия на автобусе еще два процента респондентов. Среди факторов, которые раздражают и портят впечатление от летних поездок на автобусе, пассажиры назвали низкое качество самих автобусов, отсутствие кондиционеров, неопрятность или грубость водителей, долгое время в пути, отсутствие информации об остановках. Также негатив вызывают ситуации, когда в автобус не пускают по билету с телефона и его приходится печатать.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210620/pskov-1737576063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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