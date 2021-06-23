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В "Останкино" простились с тележурналистом Анатолием Лысенко

В "Останкино" простились с тележурналистом Анатолием Лысенко - РИА Новости, 23.06.2021

В "Останкино" простились с тележурналистом Анатолием Лысенко

В Останкино завершилось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:56

2021-06-23T13:56

2021-06-23T13:56

россия

общественное телевидение россии

анатолий лысенко

москва

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Останкино завершилось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости.Анатолий Лысенко скончался 20 июня на 85-м году жизни.Церемония состоялась в Четвёртой студии телецентра, где, как напомнил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, когда-то Анатолий Григорьевич запускал программу "Взгляд". Проститься с ним пришли видные государственные деятели и журналисты, среди которых первый заместитель руководителя Администрации президента Алексей Громов, замглавы Минцифры РФ Бэлла Черкесова, сопредседатель центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль и многие другие.Похороны тележурналиста состоятся сегодня на Троекуровском кладбище.Тележурналист Анатолий Григорьевич Лысенко родился 14 апреля 1937 года в городе Винница (Украина). В 1968 году поступил на работу на Центральное телевидение (ЦТ) Гостелерадио СССР, занимал должности редактора, редактора-консультанта. С 1986 по 1990 год был заместителем главного редактора Главной редакции программ для молодежи ЦТ, был одним из создателей популярных программ КВН, "Аукцион", "А ну-ка, девушки!", "А ну-ка, парни!", "Мир и молодежь", "Действующие лица", "12-й этаж". С 1987 по 1990 год был руководителем программы "Взгляд".С 1990 по 1996 год руководил в ранге генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компанией (ВГТРК). Позже стал председателем комитета по телекоммуникациям и СМИ правительства Москвы. В 1997 году стал одним из организаторов нового общероссийского телеканала "ТВ Центр". 18 июля 2012 года указом президента России был назначен генеральным директором АНО "Общественное телевидение России", которое начало вещание почти год спустя.Лысенко имел множество наград, в том числе был награжден: орденом Дружбы (1996), призом "ТЭФИ" в номинации "За личный вклад в развитие Российского телевидения" (2006), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2006) и III степеней (2011), премией правительства РФ в области СМИ "за персональный вклад в развитие средств массовой информации" (2014) орденом Почета (2016) и т.д. Лауреат Государственной премии СССР и премии Союза журналистов, кавалер Золотого почетного знака "Общественное признание".

https://ria.ru/20210621/lysenko-1737947612.html

https://ria.ru/20210620/lysenko-1737789422.html

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Кадры церемонии прощания с тележурналистом Анатолием Лысенко в "Останкино" В телецентре "Останкино" началось прощание с тележурналистом, генеральным директором ОТР Анатолием Лысенко, передаёт корреспондент РИА Новости. Церемония прощания с Лысенко, скончавшимся 20 июня на 85-м году жизни, организована в 4-й студии телецентра. У гроба тележурналиста десятки огромных цветочных венков, украшенных лентами триколора. Повсюду - изображения Анатолия Григорьевича. На экранах транслируются черно-белые видеозаписи рабочего процесса и фотопрезентации из личных архивов. 2021-06-23T13:56 true PT0M19S

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россия, общественное телевидение россии, анатолий лысенко, москва, общество