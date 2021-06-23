Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/produkty-1738312586.html
В России подорожало масло, гречка и сахар
В России подорожало масло, гречка и сахар - РИА Новости, 23.06.2021
В России подорожало масло, гречка и сахар
Яйца в России с 16 по 21 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло замедлился по сравнению с предыдущей неделей, РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T19:15
2021-06-23T19:15
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d94c588500e3e1c79d74b5f7273a8a1.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Яйца в России с 16 по 21 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на гречку, напротив, ускорился, следует из данных Росстата.Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 23 регионах - на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-3,5%. "В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%", - говорится в сообщении Росстата. С 8 по 15 июня рост цен на сахар составил 0,32%, с начала года - 2,54%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,1% против 0,11% за предыдущий период (с начала года - на 5,02%). "В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми субъектах - на 1-2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1%, в четырех субъектах - на 1,1-1,7%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 31 регионе цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-2,4%, "В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в пяти субъектах - на 1-2,1%", - добавляет Росстат. С 8 по 15 июня цены на курятину снизились на 0,02%, с начала года они повысились на 14,97%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 3,05% (с 8 по 15 июня - на 4,41%, с начала года яйца подешевели на 5,01%). В 25 регионах цены снизились на 0,1-2,5%, в 34 - на 2,6-6%, в 13 - на 6,1-10,6%. "В трех субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-5,2%", - указывает Росстат.Гречка с 16 по 21 июня выросла в цене на 0,51%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,33%, а с начала года цены поднялись на 8,98%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,3% (за предыдущий период - подешевела на 0,16%, рост с начала года - на 3,3%), черный хлеб на 0,14% (за предыдущий период - на 0,09%, с начала года - на 3,3%), макаронные изделия - на 0,14% (против снижения на 0,15%, с начала года цены выросли на 3,9%).Вермишель выросла в цене на 0,24% (за предыдущий период цены снизились на 0,3%, рост с начала года - на 3,95%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,09% (неделей ранее - на 0,28%, рост с начала года - на 2,72%). Рис подешевел на 0,05% (неделей ранее он подорожал на 0,05%, рост цен с начала года - на 1,35%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период они выросли на 0,03%, с начала года - уменьшились на 2,58%)."Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь - на 10,8%, картофель - на 6,8%, капусту белокочанную - на 4,6%, яблоки - на 0,6%, лук репчатый - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, помидоры - на 4,5%", - говорится в сообщении статистического ведомства.С начала года к 21 июня картофель в России подорожал на 94,42%, капуста - на 75,33%, лук - на 40,89%. Морковь с начала года выросла в цене уже в 2,2 раза (на 124,55%), яблоки - на 7,87%, огурцы подешевели на 29,3%, помидоры - на 15,1%.За предыдущий период, с 8 с 15 июня, картофель вырос в цене на 7,02%, морковь - на 10,23%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,14%, свежая белокочанная капуста - на 4,37%, яблоки - на 0,27%, огурцы подешевели на 5,55%, томаты - на 4,95%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 1,2%.С 16 по 21 июня в России выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7%), баранину и карамель (на 0,5%), мясные консервы, маргарин, шоколадные конфеты (на 0,4%), вареную колбасу, сливочное масло, стерилизованное молоко и черный чай (на 0,3%).Свинина, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,2%, мороженая рыба и соль - на 0,1%. Цены на сычужные сыры и сметану снизились на 0,1%.
https://ria.ru/20210617/tseny-1737473733.html
https://ria.ru/20210617/produkty-1737430996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598217190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e21fd1fb41095518e1080aa558faabe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
В России подорожало масло, гречка и сахар
19:15 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине "Реми"
Покупатели в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

Росстат сообщил о росте цен на сахар, гречку и подсолнечное масло

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Яйца в России с 16 по 21 июня продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на сахар и подсолнечное масло замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на гречку, напротив, ускорился, следует из данных Росстата.
Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 23 регионах - на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-3,5%. "В 32 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 22 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1,3%", - говорится в сообщении Росстата. С 8 по 15 июня рост цен на сахар составил 0,32%, с начала года - 2,54%.
В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,1% против 0,11% за предыдущий период (с начала года - на 5,02%). "В 25 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми субъектах - на 1-2,8%. В 34 субъектах цены не изменились. В 14 субъектах цены снизились на 0,1-1%, в четырех субъектах - на 1,1-1,7%", - указывает статистическое ведомство.
Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,05%. В 31 регионе цены выросли на 0,1-0,9%, в восьми - на 1-2,4%, "В 14 субъектах цены не изменились. В 27 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-0,9%, в пяти субъектах - на 1-2,1%", - добавляет Росстат. С 8 по 15 июня цены на курятину снизились на 0,02%, с начала года они повысились на 14,97%.
Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 3,05% (с 8 по 15 июня - на 4,41%, с начала года яйца подешевели на 5,01%). В 25 регионах цены снизились на 0,1-2,5%, в 34 - на 2,6-6%, в 13 - на 6,1-10,6%. "В трех субъектах цены на яйца куриные не изменились. В 10 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-5,2%", - указывает Росстат.
Порезанная морковь - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:22
В России цены на морковь увеличились вдвое за полгода
Гречка с 16 по 21 июня выросла в цене на 0,51%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,33%, а с начала года цены поднялись на 8,98%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,3% (за предыдущий период - подешевела на 0,16%, рост с начала года - на 3,3%), черный хлеб на 0,14% (за предыдущий период - на 0,09%, с начала года - на 3,3%), макаронные изделия - на 0,14% (против снижения на 0,15%, с начала года цены выросли на 3,9%).
Вермишель выросла в цене на 0,24% (за предыдущий период цены снизились на 0,3%, рост с начала года - на 3,95%). Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,09% (неделей ранее - на 0,28%, рост с начала года - на 2,72%). Рис подешевел на 0,05% (неделей ранее он подорожал на 0,05%, рост цен с начала года - на 1,35%), цены на пшено снизились на 0,1% (за предыдущий период они выросли на 0,03%, с начала года - уменьшились на 2,58%).
"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,5%, в том числе на морковь - на 10,8%, картофель - на 6,8%, капусту белокочанную - на 4,6%, яблоки - на 0,6%, лук репчатый - на 0,3%. Цены на огурцы снизились на 6%, помидоры - на 4,5%", - говорится в сообщении статистического ведомства.
С начала года к 21 июня картофель в России подорожал на 94,42%, капуста - на 75,33%, лук - на 40,89%. Морковь с начала года выросла в цене уже в 2,2 раза (на 124,55%), яблоки - на 7,87%, огурцы подешевели на 29,3%, помидоры - на 15,1%.
Картофель, продаваемый на развес в одном из магазинов Москвы - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 16:34
ГП выявила необоснованный рост цен на продукты в нескольких регионах
За предыдущий период, с 8 с 15 июня, картофель вырос в цене на 7,02%, морковь - на 10,23%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,14%, свежая белокочанная капуста - на 4,37%, яблоки - на 0,27%, огурцы подешевели на 5,55%, томаты - на 4,95%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 1,2%.
С 16 по 21 июня в России выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7%), баранину и карамель (на 0,5%), мясные консервы, маргарин, шоколадные конфеты (на 0,4%), вареную колбасу, сливочное масло, стерилизованное молоко и черный чай (на 0,3%).
Свинина, полукопченая и варено-копченая колбаса, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) подорожали на 0,2%, мороженая рыба и соль - на 0,1%. Цены на сычужные сыры и сметану снизились на 0,1%.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:28Переболевших COVID-19 москвичей призвали стать донорами плазмы
08:23Оперштаб: работодатель обязан отстранить непривитых сотрудников
08:19Оперштаб Москвы: при высоком уровне антител можно вакцинироваться
08:14Третье за утро землетрясение произошло у берегов Камчатки
08:11В Белгородской области утонули дедушка с внучкой
08:05Синоптики ждут нового погодного рекорда в Москве
07:46На Сахалине несколько учебных заведений эвакуировали из-за "минирований"
07:35Нарышкин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
07:32В ВОЗ рассказали, подходит ли вакцина Pfizer/BioNTech для детей
07:09Эксперты рассказали, какую подработку россияне ищут летом
07:05Находящиеся на МКС космонавты поздравили МИА "Россия сегодня" с 80-летием
06:42Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:38Мексиканский дипломат поздравил агентство Sputnik с юбилеем Совинформбюро
06:33ФСИН: заключенные московских СИЗО не жаловались на отказ их вакцинировать
06:20Исследование: 59% россиян одобряют снижение скорости до 30 км/ч в городах
06:19ВОЗ пересмотрела позицию по вакцинации детей от коронавируса
06:15Постпред Крыма призвал внести Британию в список недружественных стран
06:11В Белоруссии испытали российский 90-тонный беспилотник на базе "Белаза"
06:04Япония заявила протест России из-за военных учений на Курилах
Лента новостейМолния