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Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19
Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19
РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:21
2021-06-23T20:21
2021-06-23T20:21
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+сайтКАЛУГА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, выписавшийся из больницы, где лечился от COVID-19, призвал жителей региона "не ждать чуда", сделать прививку и "сохранить себе жизнь".В среду Шапша написал в своем Telegram-канале, что выписан из больницы и работает в удаленном режиме. Он обратился к жителям региона в видеоролике."Дорогие жители Калужской области, я знаю, что мы с вами очень сильные и решительные люди. Пришло время действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь... Сделайте так, как сделал я и вся моя семья, и все мы будем здоровы", - сказал губернатор.Шапша сообщил о своей госпитализации 18 июня. Он заявлял, что его состояние "нормальное" и заболевание протекает в лёгкой форме благодаря вовремя сделанной прививке.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав шапша, коронавирусы, здоровье - общество, калужская область, общество
Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19
Переболевший COVID-19 калужский губернатор призвал делать прививку ради сохранения жизни
КАЛУГА, 23 июн - РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
, выписавшийся из больницы, где лечился от COVID-19, призвал жителей региона "не ждать чуда", сделать прививку и "сохранить себе жизнь".
В среду Шапша написал в своем Telegram-канале, что выписан из больницы и работает в удаленном режиме. Он обратился к жителям региона в видеоролике.
"Дорогие жители Калужской области, я знаю, что мы с вами очень сильные и решительные люди. Пришло время действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь... Сделайте так, как сделал я и вся моя семья, и все мы будем здоровы", - сказал губернатор.
Шапша сообщил о своей госпитализации 18 июня. Он заявлял, что его состояние "нормальное" и заболевание протекает в лёгкой форме благодаря вовремя сделанной прививке.