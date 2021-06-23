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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210623/privivka-1738323436.html
Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19
Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021
Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19
РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:21
2021-06-23T20:21
калужская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав шапша
коронавирусы
здоровье - общество
калужская область
общество
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+сайтКАЛУГА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, выписавшийся из больницы, где лечился от COVID-19, призвал жителей региона "не ждать чуда", сделать прививку и "сохранить себе жизнь".В среду Шапша написал в своем Telegram-канале, что выписан из больницы и работает в удаленном режиме. Он обратился к жителям региона в видеоролике."Дорогие жители Калужской области, я знаю, что мы с вами очень сильные и решительные люди. Пришло время действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь... Сделайте так, как сделал я и вся моя семья, и все мы будем здоровы", - сказал губернатор.Шапша сообщил о своей госпитализации 18 июня. Он заявлял, что его состояние "нормальное" и заболевание протекает в лёгкой форме благодаря вовремя сделанной прививке.
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Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19
20:21 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время интервью РИАНовости - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Переболевший COVID-19 калужский губернатор призвал делать прививку ради сохранения жизни

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КАЛУГА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, выписавшийся из больницы, где лечился от COVID-19, призвал жителей региона "не ждать чуда", сделать прививку и "сохранить себе жизнь".
В среду Шапша написал в своем Telegram-канале, что выписан из больницы и работает в удаленном режиме. Он обратился к жителям региона в видеоролике.
"Дорогие жители Калужской области, я знаю, что мы с вами очень сильные и решительные люди. Пришло время действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь... Сделайте так, как сделал я и вся моя семья, и все мы будем здоровы", - сказал губернатор.
Шапша сообщил о своей госпитализации 18 июня. Он заявлял, что его состояние "нормальное" и заболевание протекает в лёгкой форме благодаря вовремя сделанной прививке.
 
Калужская областьВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владислав ШапшаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалужская областьОбщество
 
 
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