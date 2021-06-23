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Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19

Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Калужский губернатор призвал делать прививку от COVID-19

РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T20:21

2021-06-23T20:21

2021-06-23T20:21

калужская область

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коронавирусы

здоровье - общество

калужская область

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+сайтКАЛУГА, 23 июн - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, выписавшийся из больницы, где лечился от COVID-19, призвал жителей региона "не ждать чуда", сделать прививку и "сохранить себе жизнь".В среду Шапша написал в своем Telegram-канале, что выписан из больницы и работает в удаленном режиме. Он обратился к жителям региона в видеоролике."Дорогие жители Калужской области, я знаю, что мы с вами очень сильные и решительные люди. Пришло время действовать. Не нужно сидеть дома и ждать чуда. Нужно пойти и сделать прививку, чтобы сохранить себе жизнь... Сделайте так, как сделал я и вся моя семья, и все мы будем здоровы", - сказал губернатор.Шапша сообщил о своей госпитализации 18 июня. Он заявлял, что его состояние "нормальное" и заболевание протекает в лёгкой форме благодаря вовремя сделанной прививке.

калужская область

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2021

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