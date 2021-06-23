https://ria.ru/20210623/pozhar-1738340991.html

В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС

В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2021

В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС

Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T23:47

2021-06-23T23:47

2021-06-23T23:47

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

витебская область

белоруссия

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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее ведомство сообщало, что из-за сообщения о пожаре расчеты МЧС выбыли на одну из самых крупных электростанций в Белоруссии - Лукомльскую ГРЭС. В пресс-службе минэнерго Белоруссии проинформировали, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, энергетики приняли комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Как уточнили в минэнерго, "предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора"."Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ, 2 секция, на Лукомльской ГРЭС в городе Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.В свою очередь пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале сообщила, что "восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей".

https://ria.ru/20210511/pozhar-1731763188.html

витебская область

белоруссия

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), витебская область, белоруссия