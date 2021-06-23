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В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2021
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС
Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T23:47
2021-06-23T23:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
витебская область
белоруссия
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МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее ведомство сообщало, что из-за сообщения о пожаре расчеты МЧС выбыли на одну из самых крупных электростанций в Белоруссии - Лукомльскую ГРЭС. В пресс-службе минэнерго Белоруссии проинформировали, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, энергетики приняли комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Как уточнили в минэнерго, "предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора"."Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ, 2 секция, на Лукомльской ГРЭС в городе Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.В свою очередь пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале сообщила, что "восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей".
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), витебская область, белоруссия
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС
23:47 23.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк

Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Белоруссии ликвидировали

Читать ria.ru в
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Ранее ведомство сообщало, что из-за сообщения о пожаре расчеты МЧС выбыли на одну из самых крупных электростанций в Белоруссии - Лукомльскую ГРЭС. В пресс-службе минэнерго Белоруссии проинформировали, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, энергетики приняли комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Как уточнили в минэнерго, "предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора".
"Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ, 2 секция, на Лукомльской ГРЭС в городе Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.
В свою очередь пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале сообщила, что "восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей".

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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Витебская областьБелоруссия
 
 
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