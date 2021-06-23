https://ria.ru/20210623/pozhar-1738340991.html
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2021
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС
Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T23:47
2021-06-23T23:47
2021-06-23T23:47
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
витебская область
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
МИНСК, 23 июн – РИА Новости. Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Витебской области Белоруссии ликвидировано, пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС республики.Ранее ведомство сообщало, что из-за сообщения о пожаре расчеты МЧС выбыли на одну из самых крупных электростанций в Белоруссии - Лукомльскую ГРЭС. В пресс-службе минэнерго Белоруссии проинформировали, что из-за пожара на Лукомльской ГРЭС было нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, энергетики приняли комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки. Как уточнили в минэнерго, "предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора"."Загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ, 2 секция, на Лукомльской ГРЭС в городе Новолукомль ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС.В свою очередь пресс-служба минэнерго в своем Telegram-канале сообщила, что "восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей".
https://ria.ru/20210511/pozhar-1731763188.html
витебская область
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), витебская область, белоруссия
В Белоруссии потушили пожар на ГРЭС
Возгорание трансформатора напряжения на крупной ГРЭС в Белоруссии ликвидировали