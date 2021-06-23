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Доминиканский политик поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Доминиканский политик поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Доминиканский политик поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МИА "Россия сегодня" - это маяк на пути к ясности для людей, которые ищут точку зрения, отличную от той, что дают окружающие СМИ, считает Маноло Пичардо -... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:56
2021-06-23T22:56
новости агентства
80-летие миа "россия сегодня"
латинская америка
агентство печати "новости"
совинформбюро
ссср
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" - это маяк на пути к ясности для людей, которые ищут точку зрения, отличную от той, что дают окружающие СМИ, считает Маноло Пичардо - секретарь по международным отношениям доминиканской партии "Сила народа" и бывший председатель Постоянной конференции политических партии Латинской Америки и Карибского бассейна."Для тех, кто любит критическое мышление, для тех, кто на Западе ищет точку зрения, отличную от той, что нам дают окружающие нас СМИ, которые бомбардируют нас историями, подогнанными под правду элит, существование таких СМИ, как Sputnik, альтернативных и более близких к рассказу о реальных событиях из жизненного опыта людей, является как бы маяком на пути к ясности", - сказал Пичардо."Поэтому мы с радостью отмечаем 80-летие Совинформбюро и рассматриваем его наследника, агентство Sputnik, как необходимость для мира, который переводит правду в медийную плоскость и придает относительный характер ценностям в зависимости от желания традиционной власти. От души поздравляю!" - добавил политик.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20210623/mia-1738307314.html
https://ria.ru/20210623/knaysl-1738313994.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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новости агентства, 80-летие миа "россия сегодня", латинская америка, агентство печати "новости", совинформбюро, ссср
Доминиканский политик поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
22:56 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Доминиканский политик Маноло Пичардо поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" - это маяк на пути к ясности для людей, которые ищут точку зрения, отличную от той, что дают окружающие СМИ, считает Маноло Пичардо - секретарь по международным отношениям доминиканской партии "Сила народа" и бывший председатель Постоянной конференции политических партии Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Для тех, кто любит критическое мышление, для тех, кто на Западе ищет точку зрения, отличную от той, что нам дают окружающие нас СМИ, которые бомбардируют нас историями, подогнанными под правду элит, существование таких СМИ, как Sputnik, альтернативных и более близких к рассказу о реальных событиях из жизненного опыта людей, является как бы маяком на пути к ясности", - сказал Пичардо.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 18:48
МИД поздравил МИА "Россия сегодня" c 80-летием
"Поэтому мы с радостью отмечаем 80-летие Совинформбюро и рассматриваем его наследника, агентство Sputnik, как необходимость для мира, который переводит правду в медийную плоскость и придает относительный характер ценностям в зависимости от желания традиционной власти. От души поздравляю!" - добавил политик.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года году как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте, и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня". Агентство Sputnik является частью МИА "Россия сегодня".
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 19:22
Экс-глава МИД Австрии поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
Новости агентства80-летие МИА "Россия сегодня"Латинская АмерикаАгентство печати "Новости"СовинформбюроСССР
 
 
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