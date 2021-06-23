https://ria.ru/20210623/posol-1738217022.html

Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений

Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений - РИА Новости, 23.06.2021

Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений

Россия и Китай поддерживают друг друга в ключевых вопросах мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах. Об этом заявил посол КНР в РФ... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:40

2021-06-23T12:40

2021-06-23T12:40

россия-китай: главное

россия

чжан ханьхуэй

китай

кубинка

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МОСКВА, 23 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай поддерживают друг друга в ключевых вопросах мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне в подмосковной Кубинке."В этом году, -- продолжил он, -- мы вместе отмечаем 20-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российская связка уже стала надежной опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире".Посол отметил, что сегодняшнее событие в подмосковной Кубинке "свидетельствует о прочной солидарности Китая и России в отстаивании результатов антифашистской войны, о высоком признании подвига китайского народа во Второй мировой войне, о глубокой дружбе между нашими народами".

https://ria.ru/20210622/kitay-1738042165.html

россия

китай

кубинка

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2021

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россия, чжан ханьхуэй, китай, кубинка