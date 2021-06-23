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Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений
Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений - РИА Новости, 23.06.2021
Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений
Россия и Китай поддерживают друг друга в ключевых вопросах мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах. Об этом заявил посол КНР в РФ... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:40
2021-06-23T12:40
россия-китай: главное
россия
чжан ханьхуэй
китай
кубинка
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МОСКВА, 23 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай поддерживают друг друга в ключевых вопросах мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне в подмосковной Кубинке."В этом году, -- продолжил он, -- мы вместе отмечаем 20-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российская связка уже стала надежной опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире".Посол отметил, что сегодняшнее событие в подмосковной Кубинке "свидетельствует о прочной солидарности Китая и России в отстаивании результатов антифашистской войны, о высоком признании подвига китайского народа во Второй мировой войне, о глубокой дружбе между нашими народами".
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россия, чжан ханьхуэй, китай, кубинка

Посол КНР в РФ отметил партнерский и стратегический уровень отношений

12:40 23.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧжан Ханьхуэй
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 июн — Проект "Россия-Китай: Главное". Россия и Китай поддерживают друг друга в ключевых вопросах мировой повестки, плодотворно взаимодействуют в международных делах. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая на церемонии открытия Аллеи Союзников советского народа в Великой Отечественной войне в подмосковной Кубинке.

"Китай и Россия — соседи и надежные стратегические партнеры, — подчеркнул посол. — Наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Мы поддерживаем друг друга по ключевым вопросам, вместе боремся с коронавирусом и политическим вирусом, плодотворно взаимодействуем в международных делах".

"В этом году, -- продолжил он, -- мы вместе отмечаем 20-летие подписания китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российская связка уже стала надежной опорой для поддержания мира и стабильности во всем мире".
Посол отметил, что сегодняшнее событие в подмосковной Кубинке "свидетельствует о прочной солидарности Китая и России в отстаивании результатов антифашистской войны, о высоком признании подвига китайского народа во Второй мировой войне, о глубокой дружбе между нашими народами".
Свеча - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияЧжан ХаньхуэйКитайКубинка
 
 
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