https://ria.ru/20210623/pomosch-1738265648.html
Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов
Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов - РИА Новости, 23.06.2021
Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов
Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:05
2021-06-23T21:05
2021-06-23T21:05
религия и мировоззрение
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576776949_0:0:2480:1396_1920x0_80_0_0_5b85d5fe9e5873559731bf1bb38afba9.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ). "В месяц Рамадан в текущем и прошлом годах работа по продовольственному обеспечению населению проводилась особенно активно. В результате, в 2020 году по всей республике мечети оказали продуктовую помощь 180 тысячам нуждающихся. В этом году одним только благотворительным фондом "Закят" ДУМ РТ выдано продуктовых наборов общим объемом 5,1 тонн 790 малоимущим семьям", - говорится в сообщении.Кроме того, верующие собрали около одного миллиона рублей в качестве фитр-садаки - особой милостыни в священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время мечеть "Ярдэм" в Казани выдала продуктовые наборы для разговения во время поста Рамадана 40 тысяч человек - людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям и студентам. "Также в этом году в месяц Рамазан финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогают им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и пр. А всего за неполные шесть месяцев текущего года было оплачено лечение более 70 детей и взрослых", - сообщили в муфтияте.
https://ria.ru/20210623/pomosch-1738202852.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576776949_117:0:2480:1772_1920x0_80_0_0_7d73ff1c28361ab022d3e0acdecaea0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), казань
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ).
"В месяц Рамадан в текущем и прошлом годах работа по продовольственному обеспечению населению проводилась особенно активно. В результате, в 2020 году по всей республике мечети оказали продуктовую помощь 180 тысячам нуждающихся. В этом году одним только благотворительным фондом "Закят" ДУМ РТ выдано продуктовых наборов общим объемом 5,1 тонн 790 малоимущим семьям", - говорится в сообщении.
Кроме того, верующие собрали около одного миллиона рублей в качестве фитр-садаки - особой милостыни в священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время мечеть "Ярдэм" в Казани
выдала продуктовые наборы для разговения во время поста Рамадана 40 тысяч человек - людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям и студентам.
"Также в этом году в месяц Рамазан финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогают им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и пр. А всего за неполные шесть месяцев текущего года было оплачено лечение более 70 детей и взрослых", - сообщили в муфтияте.