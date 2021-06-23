https://ria.ru/20210623/pomosch-1738265648.html

Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов

Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов - РИА Новости, 23.06.2021

Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов

Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T21:05

2021-06-23T21:05

2021-06-23T21:05

религия и мировоззрение

республика татарстан (татарстан)

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576776949_0:0:2480:1396_1920x0_80_0_0_5b85d5fe9e5873559731bf1bb38afba9.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ). "В месяц Рамадан в текущем и прошлом годах работа по продовольственному обеспечению населению проводилась особенно активно. В результате, в 2020 году по всей республике мечети оказали продуктовую помощь 180 тысячам нуждающихся. В этом году одним только благотворительным фондом "Закят" ДУМ РТ выдано продуктовых наборов общим объемом 5,1 тонн 790 малоимущим семьям", - говорится в сообщении.Кроме того, верующие собрали около одного миллиона рублей в качестве фитр-садаки - особой милостыни в священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время мечеть "Ярдэм" в Казани выдала продуктовые наборы для разговения во время поста Рамадана 40 тысяч человек - людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям и студентам. "Также в этом году в месяц Рамазан финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогают им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и пр. А всего за неполные шесть месяцев текущего года было оплачено лечение более 70 детей и взрослых", - сообщили в муфтияте.

https://ria.ru/20210623/pomosch-1738202852.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань