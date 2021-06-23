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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210623/pomosch-1738265648.html
Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов
Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов - РИА Новости, 23.06.2021
Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов
Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T21:05
2021-06-23T21:05
религия и мировоззрение
республика татарстан (татарстан)
казань
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ). "В месяц Рамадан в текущем и прошлом годах работа по продовольственному обеспечению населению проводилась особенно активно. В результате, в 2020 году по всей республике мечети оказали продуктовую помощь 180 тысячам нуждающихся. В этом году одним только благотворительным фондом "Закят" ДУМ РТ выдано продуктовых наборов общим объемом 5,1 тонн 790 малоимущим семьям", - говорится в сообщении.Кроме того, верующие собрали около одного миллиона рублей в качестве фитр-садаки - особой милостыни в священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время мечеть "Ярдэм" в Казани выдала продуктовые наборы для разговения во время поста Рамадана 40 тысяч человек - людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям и студентам. "Также в этом году в месяц Рамазан финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогают им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и пр. А всего за неполные шесть месяцев текущего года было оплачено лечение более 70 детей и взрослых", - сообщили в муфтияте.
https://ria.ru/20210623/pomosch-1738202852.html
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республика татарстан (татарстан), казань

Малоимущим семьям в Татарстане раздали пять тонн продуктов

21:05 23.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАпанаевская мечеть (Байская)
Апанаевская мечеть (Байская) - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мусульмане Татарстана в рамках акции "Рамазан - месяц добрых дел" раздали малоимущим семьям свыше пяти тонн продуктовых наборов, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ).
"В месяц Рамадан в текущем и прошлом годах работа по продовольственному обеспечению населению проводилась особенно активно. В результате, в 2020 году по всей республике мечети оказали продуктовую помощь 180 тысячам нуждающихся. В этом году одним только благотворительным фондом "Закят" ДУМ РТ выдано продуктовых наборов общим объемом 5,1 тонн 790 малоимущим семьям", - говорится в сообщении.
Кроме того, верующие собрали около одного миллиона рублей в качестве фитр-садаки - особой милостыни в священный для мусульман месяц Рамадан. В то же время мечеть "Ярдэм" в Казани выдала продуктовые наборы для разговения во время поста Рамадана 40 тысяч человек - людям с ограниченными возможностями, малоимущим семьям и студентам.
"Также в этом году в месяц Рамазан финансовую помощь на оплату лечения получили 19 тяжелобольных детей из разных уголков Татарстана. Эти средства помогают им в борьбе с такими диагнозами, как арахноидальная киста головного мозга, ВПС, ДЦП, спастический тетрапарез, синдром Веста и пр. А всего за неполные шесть месяцев текущего года было оплачено лечение более 70 детей и взрослых", - сообщили в муфтияте.
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 11:33Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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