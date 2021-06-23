https://ria.ru/20210623/pomosch-1738202852.html

В ДУМ РТ рассказали о помощи нуждающимся в период обострения пандемии

В ДУМ РТ рассказали о помощи нуждающимся в период обострения пандемии - РИА Новости, 23.06.2021

В ДУМ РТ рассказали о помощи нуждающимся в период обострения пандемии

В период обострения пандемии муфтият Татарстана стал активнее помогать нуждающимся и болеющим, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T11:33

2021-06-23T11:33

2021-06-23T17:09

религия и мировоззрение

здоровье - общество

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА 23 июн - РИА Новости. В период обострения пандемии муфтият Татарстана стал активнее помогать нуждающимся и болеющим, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ).Муфтият также смог организовать работу двух новых пунктов помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это позволяет выдавать нуждающимся по 100 дополнительных порций горячего питания и снабжать их сезонной одеждой. В период пандемии коронавируса еду в этих пунктах раскладывают в одноразовой посуде; затем с соблюдением профилактических мер выдают одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям. "Это доказывает, что эпидемия вируса для мусульман - не помеха в деле заботы о ближнем", - подчеркнули в духовном управлении.Особое внимание ДУМ РТ уделяет вопросу помощи тяжелобольным. В этом году финансовую поддержку от муфтията только в Рамадан смогли получить 19 тяжелобольных детей со всего Татарстана. Эти средства помогут им в борьбе с различными серьезными заболеваниями. Всего же за прошедшие неполные полгода ДУМ РТ сумел оплатить лечение более 70 детей и взрослых.

https://ria.ru/20210503/chtetsy-1730991009.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)