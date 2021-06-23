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В ДУМ РТ рассказали о помощи нуждающимся в период обострения пандемии
В ДУМ РТ рассказали о помощи нуждающимся в период обострения пандемии - РИА Новости, 23.06.2021
В ДУМ РТ рассказали о помощи нуждающимся в период обострения пандемии
В период обострения пандемии муфтият Татарстана стал активнее помогать нуждающимся и болеющим, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:33
2021-06-23T11:33
2021-06-23T17:09
религия и мировоззрение
здоровье - общество
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА 23 июн - РИА Новости. В период обострения пандемии муфтият Татарстана стал активнее помогать нуждающимся и болеющим, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ).Муфтият также смог организовать работу двух новых пунктов помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это позволяет выдавать нуждающимся по 100 дополнительных порций горячего питания и снабжать их сезонной одеждой. В период пандемии коронавируса еду в этих пунктах раскладывают в одноразовой посуде; затем с соблюдением профилактических мер выдают одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям. "Это доказывает, что эпидемия вируса для мусульман - не помеха в деле заботы о ближнем", - подчеркнули в духовном управлении.Особое внимание ДУМ РТ уделяет вопросу помощи тяжелобольным. В этом году финансовую поддержку от муфтията только в Рамадан смогли получить 19 тяжелобольных детей со всего Татарстана. Эти средства помогут им в борьбе с различными серьезными заболеваниями. Всего же за прошедшие неполные полгода ДУМ РТ сумел оплатить лечение более 70 детей и взрослых.
https://ria.ru/20210503/chtetsy-1730991009.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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здоровье - общество, республика татарстан (татарстан)
МОСКВА 23 июн - РИА Новости. В период обострения пандемии муфтият Татарстана стал активнее помогать нуждающимся и болеющим, сообщили РИА Новости в Духовном управлении мусульман региона (ДУМ РТ).
"С 2020 года муфтият стал оказывать регулярную помощь бездомным, взяв под свой контроль работу казанского комплекса "Бесплатная помощь нуждающимся". Каждый день сотни нуждающихся могут получить здесь горячее питание. Кроме того, благодаря ДУМ РТ приют смог получить дополнительные помещения для организации санузлов и банных помещений", - рассказали в ДУМ РТ.
Муфтият также смог организовать работу двух новых пунктов помощи людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Это позволяет выдавать нуждающимся по 100 дополнительных порций горячего питания и снабжать их сезонной одеждой. В период пандемии коронавируса еду в этих пунктах раскладывают в одноразовой посуде; затем с соблюдением профилактических мер выдают одиноким пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным и многодетным семьям.
"Это доказывает, что эпидемия вируса для мусульман - не помеха в деле заботы о ближнем", - подчеркнули в духовном управлении.
Особое внимание ДУМ РТ уделяет вопросу помощи тяжелобольным. В этом году финансовую поддержку от муфтията только в Рамадан смогли получить 19 тяжелобольных детей со всего Татарстана. Эти средства помогут им в борьбе с различными серьезными заболеваниями. Всего же за прошедшие неполные полгода ДУМ РТ сумел оплатить лечение более 70 детей и взрослых.