Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели

В Гидрометцентре заявили, что температура в Москве ночью на этой неделе будет 20-22 градуса
В жаркую погоду коммунальные службы Москвы обеспечивают дополнительный уход за городскими дорогами, улицами и магистралями. Когда температура в летний сезон в черте столицы поднимается выше нормативной +25 градусов по Цельсию, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" организуют промывку проезжей части в цикличном режиме. Как отмечают в комплексе городского хозяйства Москвы, подобные работы позволяют не только содержать столичные дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное полотно.
В жаркую погоду коммунальные службы Москвы обеспечивают дополнительный уход за городскими дорогами, улицами и магистралями. Когда температура в летний сезон в черте столицы поднимается выше нормативной +25 градусов по Цельсию, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" организуют промывку проезжей части в цикличном режиме. Как отмечают в комплексе городского хозяйства Москвы, подобные работы позволяют не только содержать столичные дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное полотно.
Работа поливомоечной спецтехники в знойные дни важна для сохранения качества московских дорог. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей асфальт подвергается пластической деформации, свой вклад в степень износа также вносит большая транспортная нагрузка.
Работа поливомоечной спецтехники в знойные дни важна для сохранения качества московских дорог. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей асфальт подвергается пластической деформации, свой вклад в степень износа также вносит большая транспортная нагрузка.
Помимо промывки улиц, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят так называемую аэрацию – орошение воздуха водой. Форсунки спецтехники направляют не на дорожное полотно, а вверх, охлаждая таким образом не только дорожное покрытие, но и воздух.
Помимо промывки улиц, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят так называемую аэрацию – орошение воздуха водой. Форсунки спецтехники направляют не на дорожное полотно, а вверх, охлаждая таким образом не только дорожное покрытие, но и воздух.
Работы по аэрации, как правило, проводят в пиковые часы зноя – с 12.00 до 16.00. Такой дополнительный полив позволяет снизить температуру на обработанных участках на один-два градуса, тем самым обеспечивая комфортное пребывание горожан на улицах.
Работы по аэрации, как правило, проводят в пиковые часы зноя – с 12.00 до 16.00. Такой дополнительный полив позволяет снизить температуру на обработанных участках на один-два градуса, тем самым обеспечивая комфортное пребывание горожан на улицах.
Уход за зелеными насаждениями и цветниками специалисты комплекса городского хозяйства Москвы осуществляют в течение всего летнего сезона: поливают, следят за состоянием почвы, при необходимости пересаживают травмированные или болеющие цветы, чтобы сохранять ландшафтное оформление столицы в целостности. В засушливые и жаркие дни работы прибавляется. Цветники и клумбы поливают чаще и обильнее, проводится дополнительное освежающее опрыскивание. По данным комплекса, в среднем за лето на один квадратный метр городского цветника приходится порядка 10 литров воды в сутки.
Уход за зелеными насаждениями и цветниками специалисты комплекса городского хозяйства Москвы осуществляют в течение всего летнего сезона: поливают, следят за состоянием почвы, при необходимости пересаживают травмированные или болеющие цветы, чтобы сохранять ландшафтное оформление столицы в целостности. В засушливые и жаркие дни работы прибавляется. Цветники и клумбы поливают чаще и обильнее, проводится дополнительное освежающее опрыскивание. По данным комплекса, в среднем за лето на один квадратный метр городского цветника приходится порядка 10 литров воды в сутки.
Специалисты по уходу за зелеными насаждениями также пропалывают и рыхлят грунт, "подкармливают" почву комплексными удобрениями. Для защиты от насекомых и болезней цветники, кустарники и деревья обрабатывают специальными препаратами. Они безвредны для растений и помогают поддерживать их здоровье и внешний вид на должном уровне.
Специалисты по уходу за зелеными насаждениями также пропалывают и рыхлят грунт, "подкармливают" почву комплексными удобрениями. Для защиты от насекомых и болезней цветники, кустарники и деревья обрабатывают специальными препаратами. Они безвредны для растений и помогают поддерживать их здоровье и внешний вид на должном уровне.
Деревья и кустарники в Москве поливают по мере необходимости, это зависит от сорта, возраста и состояния растения. Значение имеет даже глубина и ширина залегания корневой системы. В жаркие дни деревья поливают чистой водой, смывая пыль и увлажняя кроны. Как отмечают в комплексе городского хозяйства столицы, в среднем за летний сезон каждое дерево в городе получает около 40 литров воды в сутки.
Деревья и кустарники в Москве поливают по мере необходимости, это зависит от сорта, возраста и состояния растения. Значение имеет даже глубина и ширина залегания корневой системы. В жаркие дни деревья поливают чистой водой, смывая пыль и увлажняя кроны. Как отмечают в комплексе городского хозяйства столицы, в среднем за летний сезон каждое дерево в городе получает около 40 литров воды в сутки.
В жаркую погоду коммунальные службы Москвы обеспечивают дополнительный уход за городскими дорогами, улицами и магистралями. Когда температура в летний сезон в черте столицы поднимается выше нормативной +25 градусов по Цельсию, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" организуют промывку проезжей части в цикличном режиме. Как отмечают в комплексе городского хозяйства Москвы, подобные работы позволяют не только содержать столичные дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное полотно.
Работа поливомоечной спецтехники в знойные дни важна для сохранения качества московских дорог. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей асфальт подвергается пластической деформации, свой вклад в степень износа также вносит большая транспортная нагрузка.
Помимо промывки улиц, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят так называемую аэрацию – орошение воздуха водой. Форсунки спецтехники направляют не на дорожное полотно, а вверх, охлаждая таким образом не только дорожное покрытие, но и воздух.
Работы по аэрации, как правило, проводят в пиковые часы зноя – с 12.00 до 16.00. Такой дополнительный полив позволяет снизить температуру на обработанных участках на один-два градуса, тем самым обеспечивая комфортное пребывание горожан на улицах.
Уход за зелеными насаждениями и цветниками специалисты комплекса городского хозяйства Москвы осуществляют в течение всего летнего сезона: поливают, следят за состоянием почвы, при необходимости пересаживают травмированные или болеющие цветы, чтобы сохранять ландшафтное оформление столицы в целостности. В засушливые и жаркие дни работы прибавляется. Цветники и клумбы поливают чаще и обильнее, проводится дополнительное освежающее опрыскивание. По данным комплекса, в среднем за лето на один квадратный метр городского цветника приходится порядка 10 литров воды в сутки.
Специалисты по уходу за зелеными насаждениями также пропалывают и рыхлят грунт, "подкармливают" почву комплексными удобрениями. Для защиты от насекомых и болезней цветники, кустарники и деревья обрабатывают специальными препаратами. Они безвредны для растений и помогают поддерживать их здоровье и внешний вид на должном уровне.
Деревья и кустарники в Москве поливают по мере необходимости, это зависит от сорта, возраста и состояния растения. Значение имеет даже глубина и ширина залегания корневой системы. В жаркие дни деревья поливают чистой водой, смывая пыль и увлажняя кроны. Как отмечают в комплексе городского хозяйства столицы, в среднем за летний сезон каждое дерево в городе получает около 40 литров воды в сутки.