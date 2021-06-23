https://ria.ru/20210623/pogoda-1738334501.html

Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели

Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели - РИА Новости, 23.06.2021

Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели

Минимальные ночные температуры в Москве до воскресенья будут составлять 23-25 градусов, при такой температуре человеку невозможно отдохнуть, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T22:11

2021-06-23T22:11

2021-06-23T22:12

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минимальные ночные температуры в Москве до воскресенья будут составлять 23-25 градусов, при такой температуре человеку невозможно отдохнуть, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Эта жара так плохо действует на людей. Сегодня ночью и до воскресенья включительно температура ночью будет 20-22 градуса, и это минимальное значение. Оно будет в течение одного часа с 4.30 до 5.30, а до этого времени оно будет выше, а после опять выше. В центре Москвы минимальная будет 23-25… Такая супервысокая температура будет ночью", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что в центре города будет такая высокая температура, потому что стены домов накапливают тепло."Если нет кондиционера, то ночью человек не сможет отдохнуть от этого зноя", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210623/pogoda-1738305463.html

москва

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество