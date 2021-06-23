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https://ria.ru/20210623/pogoda-1738334501.html
Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели
Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели - РИА Новости, 23.06.2021
Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели
Минимальные ночные температуры в Москве до воскресенья будут составлять 23-25 градусов, при такой температуре человеку невозможно отдохнуть, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T22:11
2021-06-23T22:12
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минимальные ночные температуры в Москве до воскресенья будут составлять 23-25 градусов, при такой температуре человеку невозможно отдохнуть, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Эта жара так плохо действует на людей. Сегодня ночью и до воскресенья включительно температура ночью будет 20-22 градуса, и это минимальное значение. Оно будет в течение одного часа с 4.30 до 5.30, а до этого времени оно будет выше, а после опять выше. В центре Москвы минимальная будет 23-25… Такая супервысокая температура будет ночью", - сказал Вильфанд.Он пояснил, что в центре города будет такая высокая температура, потому что стены домов накапливают тепло."Если нет кондиционера, то ночью человек не сможет отдохнуть от этого зноя", - сказал Вильфанд.
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60
погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
Москвичам пообещали супертеплые ночи до конца недели
22:11 23.06.2021 (обновлено: 22:12 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Пушкинский и Крымский мосты в Москве
Вид на Пушкинский и Крымский мосты в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Гидрометцентре заявили, что температура в Москве ночью на этой неделе будет 20-22 градуса

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минимальные ночные температуры в Москве до воскресенья будут составлять 23-25 градусов, при такой температуре человеку невозможно отдохнуть, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Эта жара так плохо действует на людей. Сегодня ночью и до воскресенья включительно температура ночью будет 20-22 градуса, и это минимальное значение. Оно будет в течение одного часа с 4.30 до 5.30, а до этого времени оно будет выше, а после опять выше. В центре Москвы минимальная будет 23-25… Такая супервысокая температура будет ночью", - сказал Вильфанд.
Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
Вчера, 18:42
В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности
Он пояснил, что в центре города будет такая высокая температура, потому что стены домов накапливают тепло.
"Если нет кондиционера, то ночью человек не сможет отдохнуть от этого зноя", - сказал Вильфанд.
Зной не пройдет: как Москву спасают от жары
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В жаркую погоду коммунальные службы Москвы обеспечивают дополнительный уход за городскими дорогами, улицами и магистралями. Когда температура в летний сезон в черте столицы поднимается выше нормативной +25 градусов по Цельсию, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" организуют промывку проезжей части в цикличном режиме. Как отмечают в комплексе городского хозяйства Москвы, подобные работы позволяют не только содержать столичные дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное полотно.

Аэрация дорог в Москве
1 из 7

В жаркую погоду коммунальные службы Москвы обеспечивают дополнительный уход за городскими дорогами, улицами и магистралями. Когда температура в летний сезон в черте столицы поднимается выше нормативной +25 градусов по Цельсию, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" организуют промывку проезжей части в цикличном режиме. Как отмечают в комплексе городского хозяйства Москвы, подобные работы позволяют не только содержать столичные дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное полотно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Работа поливомоечной спецтехники в знойные дни важна для сохранения качества московских дорог. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей асфальт подвергается пластической деформации, свой вклад в степень износа также вносит большая транспортная нагрузка.

Аэрация воздуха в Москве
2 из 7

Работа поливомоечной спецтехники в знойные дни важна для сохранения качества московских дорог. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей асфальт подвергается пластической деформации, свой вклад в степень износа также вносит большая транспортная нагрузка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Помимо промывки улиц, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят так называемую аэрацию – орошение воздуха водой. Форсунки спецтехники направляют не на дорожное полотно, а вверх, охлаждая таким образом не только дорожное покрытие, но и воздух.

Аэрация воздуха в Москве
3 из 7

Помимо промывки улиц, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят так называемую аэрацию – орошение воздуха водой. Форсунки спецтехники направляют не на дорожное полотно, а вверх, охлаждая таким образом не только дорожное покрытие, но и воздух.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Работы по аэрации, как правило, проводят в пиковые часы зноя – с 12.00 до 16.00. Такой дополнительный полив позволяет снизить температуру на обработанных участках на один-два градуса, тем самым обеспечивая комфортное пребывание горожан на улицах.

Аэрация дорог в Москве
4 из 7

Работы по аэрации, как правило, проводят в пиковые часы зноя – с 12.00 до 16.00. Такой дополнительный полив позволяет снизить температуру на обработанных участках на один-два градуса, тем самым обеспечивая комфортное пребывание горожан на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Уход за зелеными насаждениями и цветниками специалисты комплекса городского хозяйства Москвы осуществляют в течение всего летнего сезона: поливают, следят за состоянием почвы, при необходимости пересаживают травмированные или болеющие цветы, чтобы сохранять ландшафтное оформление столицы в целостности. В засушливые и жаркие дни работы прибавляется. Цветники и клумбы поливают чаще и обильнее, проводится дополнительное освежающее опрыскивание. По данным комплекса, в среднем за лето на один квадратный метр городского цветника приходится порядка 10 литров воды в сутки.

Весеннее озеленение Москвы
5 из 7

Уход за зелеными насаждениями и цветниками специалисты комплекса городского хозяйства Москвы осуществляют в течение всего летнего сезона: поливают, следят за состоянием почвы, при необходимости пересаживают травмированные или болеющие цветы, чтобы сохранять ландшафтное оформление столицы в целостности. В засушливые и жаркие дни работы прибавляется. Цветники и клумбы поливают чаще и обильнее, проводится дополнительное освежающее опрыскивание. По данным комплекса, в среднем за лето на один квадратный метр городского цветника приходится порядка 10 литров воды в сутки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Специалисты по уходу за зелеными насаждениями также пропалывают и рыхлят грунт, "подкармливают" почву комплексными удобрениями. Для защиты от насекомых и болезней цветники, кустарники и деревья обрабатывают специальными препаратами. Они безвредны для растений и помогают поддерживать их здоровье и внешний вид на должном уровне.

Высадка цветов в Москве
6 из 7

Специалисты по уходу за зелеными насаждениями также пропалывают и рыхлят грунт, "подкармливают" почву комплексными удобрениями. Для защиты от насекомых и болезней цветники, кустарники и деревья обрабатывают специальными препаратами. Они безвредны для растений и помогают поддерживать их здоровье и внешний вид на должном уровне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Деревья и кустарники в Москве поливают по мере необходимости, это зависит от сорта, возраста и состояния растения. Значение имеет даже глубина и ширина залегания корневой системы. В жаркие дни деревья поливают чистой водой, смывая пыль и увлажняя кроны. Как отмечают в комплексе городского хозяйства столицы, в среднем за летний сезон каждое дерево в городе получает около 40 литров воды в сутки.

Высадка цветов в Москве
7 из 7

Деревья и кустарники в Москве поливают по мере необходимости, это зависит от сорта, возраста и состояния растения. Значение имеет даже глубина и ширина залегания корневой системы. В жаркие дни деревья поливают чистой водой, смывая пыль и увлажняя кроны. Как отмечают в комплексе городского хозяйства столицы, в среднем за летний сезон каждое дерево в городе получает около 40 литров воды в сутки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 7

В жаркую погоду коммунальные службы Москвы обеспечивают дополнительный уход за городскими дорогами, улицами и магистралями. Когда температура в летний сезон в черте столицы поднимается выше нормативной +25 градусов по Цельсию, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" организуют промывку проезжей части в цикличном режиме. Как отмечают в комплексе городского хозяйства Москвы, подобные работы позволяют не только содержать столичные дороги в чистоте, но и охлаждать дорожное полотно.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 7

Работа поливомоечной спецтехники в знойные дни важна для сохранения качества московских дорог. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей асфальт подвергается пластической деформации, свой вклад в степень износа также вносит большая транспортная нагрузка.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 7

Помимо промывки улиц, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят так называемую аэрацию – орошение воздуха водой. Форсунки спецтехники направляют не на дорожное полотно, а вверх, охлаждая таким образом не только дорожное покрытие, но и воздух.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 7

Работы по аэрации, как правило, проводят в пиковые часы зноя – с 12.00 до 16.00. Такой дополнительный полив позволяет снизить температуру на обработанных участках на один-два градуса, тем самым обеспечивая комфортное пребывание горожан на улицах.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 7

Уход за зелеными насаждениями и цветниками специалисты комплекса городского хозяйства Москвы осуществляют в течение всего летнего сезона: поливают, следят за состоянием почвы, при необходимости пересаживают травмированные или болеющие цветы, чтобы сохранять ландшафтное оформление столицы в целостности. В засушливые и жаркие дни работы прибавляется. Цветники и клумбы поливают чаще и обильнее, проводится дополнительное освежающее опрыскивание. По данным комплекса, в среднем за лето на один квадратный метр городского цветника приходится порядка 10 литров воды в сутки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 7

Специалисты по уходу за зелеными насаждениями также пропалывают и рыхлят грунт, "подкармливают" почву комплексными удобрениями. Для защиты от насекомых и болезней цветники, кустарники и деревья обрабатывают специальными препаратами. Они безвредны для растений и помогают поддерживать их здоровье и внешний вид на должном уровне.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 7

Деревья и кустарники в Москве поливают по мере необходимости, это зависит от сорта, возраста и состояния растения. Значение имеет даже глубина и ширина залегания корневой системы. В жаркие дни деревья поливают чистой водой, смывая пыль и увлажняя кроны. Как отмечают в комплексе городского хозяйства столицы, в среднем за летний сезон каждое дерево в городе получает около 40 литров воды в сутки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
 
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