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В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности
В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности
В среду температура в Москве поднялась до 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T18:42
2021-06-23T20:15
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В среду температура в Москве поднялась до 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Столбик термометра достиг этой отметки между 14:00 и 15:00 мск. "Это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом. Прежний рекорд был 34,7 градуса, это было 21 июня 1901 года", — пояснил синоптик.По его словам, в ближайшие дни также ожидаются рекордные показатели, так как жара в столице продолжается.Ранее в центре "Фобос" сообщили, что в 14:00 температура в городе достигла 34,7 градуса, побив рекорд 1948 года.Из-за жары в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности. Зной продержится всю неделю. В субботу — плюс 32-34, в воскресенье — плюс 28-32. По прогнозам синоптиков, в эти дни возможны кратковременные дожди.Как заявили в "Фобосе", тридцатиградусная жара спадет к середине следующей недели, во вторник — четверг ожидается около плюс 25-27 градусов.
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество
В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности
18:42 23.06.2021 (обновлено: 20:15 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие в Парке культуры им. Горького в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В Гидрометцентре сообщили, что температура в Москве побила рекорд июня 120-летней давности

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В среду температура в Москве поднялась до 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Столбик термометра достиг этой отметки между 14:00 и 15:00 мск.
"Это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом. Прежний рекорд был 34,7 градуса, это было 21 июня 1901 года", — пояснил синоптик.
По его словам, в ближайшие дни также ожидаются рекордные показатели, так как жара в столице продолжается.
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Ранее в центре "Фобос" сообщили, что в 14:00 температура в городе достигла 34,7 градуса, побив рекорд 1948 года.
Из-за жары в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности. Зной продержится всю неделю. В субботу — плюс 32-34, в воскресенье — плюс 28-32. По прогнозам синоптиков, в эти дни возможны кратковременные дожди.
Как заявили в "Фобосе", тридцатиградусная жара спадет к середине следующей недели, во вторник — четверг ожидается около плюс 25-27 градусов.
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