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В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности

В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности

В среду температура в Москве поднялась до 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T18:42

2021-06-23T18:42

2021-06-23T20:15

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В среду температура в Москве поднялась до 34,8 градуса, что стало рекордным показателем с 1901 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Столбик термометра достиг этой отметки между 14:00 и 15:00 мск. "Это рекорд не просто этого дня, а рекорд для июня в целом. Прежний рекорд был 34,7 градуса, это было 21 июня 1901 года", — пояснил синоптик.По его словам, в ближайшие дни также ожидаются рекордные показатели, так как жара в столице продолжается.Ранее в центре "Фобос" сообщили, что в 14:00 температура в городе достигла 34,7 градуса, побив рекорд 1948 года.Из-за жары в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности. Зной продержится всю неделю. В субботу — плюс 32-34, в воскресенье — плюс 28-32. По прогнозам синоптиков, в эти дни возможны кратковременные дожди.Как заявили в "Фобосе", тридцатиградусная жара спадет к середине следующей недели, во вторник — четверг ожидается около плюс 25-27 градусов.

москва

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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество