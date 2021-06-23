https://ria.ru/20210623/pobediteli-1738326829.html
На цифровой конференции в Нижнем Новгороде наградили победителей
На цифровой конференции в Нижнем Новгороде наградили победителей - РИА Новости, 23.06.2021
На цифровой конференции в Нижнем Новгороде наградили победителей
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравили победителей полуфинала хакатона... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:54
2021-06-23T20:54
2021-06-23T20:54
нижегородская область
россия
дмитрий чернышенко
глеб никитин
нижегородская область
технологии
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравили победителей полуфинала хакатона "Медицина, здравоохранение, наука", а также первого хакатона по искусственному интеллекту в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), сообщает пресс-служба правительства региона.Шестая конференция ЦИПР стартовала на Нижегородской ярмарке в среду. В течение трех дней участники конференции будут подводить итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждать сценарии развития технологий в стране до 2025 года."Мы сделаем все возможное, чтобы решения участников хакатона воплотились в жизнь. Это очень интересные кейсы, которые сейчас в повестке того, что требуется нашей стране. Мы на федеральном уровне попробуем их с вами докрутить, выстроить эту цепочку, когда работодатель сам формирует учебные модули, нужные ему для подготовки специалистов. Мы же делаем сквозную прослеживаемость эффективности реализации этих модулей. И нам важно понимать, что движет участниками, чтобы мы могли эти условия для них создать, и чтобы больше ребят приходили и сражались на таких хакатонах, создавали такие уникальные проекты по искусственному интеллекту", - цитирует пресс-служба Чернышенко.Он отметил, что губернатор Нижегородской области "провел невероятно успешный "Цифровой прорыв" и дал очень важную площадку талантливым ребятам", которые с помощью АНО "Россия - страна возможностей" реализуют свои ресурсы.Губернатор Нижегородской области поблагодарил вице-премьера за доверие, которое было оказано региону. "Я по-настоящему счастлив представлять город, который стал столицей первого в России хакатона по искусственному интеллекту и центральным хабом "Цифрового прорыва" в России. Это огромная честь и, безусловно, усиливает позиции региона по IT в целом, в том числе на рынке вакансий в IT-среде", - подчеркнул Никитин.Он добавил, что Нижегородский научно-образовательный центр обязательно возьмет реализованные и предложенные проекты "на акселерацию, продвижение, дальнейшее сопровождение и, возможно, развитие".Оба хакатона прошли с 18 по 20 июня на стадионе "Нижний Новгород". Хакатон "Медицина, здравоохранение, наука" состоялся в рамках конкурса "Цифровой прорыв". Он был третьим из восьми тематических хакатонов и проводился сразу в 12 городах России. По всей стране в этом хакатоне участвовало почти 4,5 тысячи человек. Призерами хакатона стали пять нижегородских команд - drop table, MirITeam, 1DevFull, mPro, Sheesh.Хакатон по искусственному интеллекту проводился в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" по инициативе Минэкономразвития РФ. В нем принимали участие 218 человек. Участники хакатона разрабатывали цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта для оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям Национальной технологической инициативы. Победителем соревнования стала команда из Москвы Showcase. Второе и третье места заняли нижегородцы – MirITeam и команда Княгининского университета соответственно.
https://ria.ru/20210623/industriya-1738315245.html
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россия, дмитрий чернышенко, глеб никитин, нижегородская область, технологии, общество
На цифровой конференции в Нижнем Новгороде наградили победителей
Победителей хакатонов наградили на "цифровой" конференции в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
поздравили победителей полуфинала хакатона "Медицина, здравоохранение, наука", а также первого хакатона по искусственному интеллекту в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"), сообщает пресс-служба правительства региона.
Шестая конференция ЦИПР стартовала на Нижегородской ярмарке в среду. В течение трех дней участники конференции будут подводить итоги первых пяти лет трансформации экономики России
в экономику данных и обсуждать сценарии развития технологий в стране до 2025 года.
"Мы сделаем все возможное, чтобы решения участников хакатона воплотились в жизнь. Это очень интересные кейсы, которые сейчас в повестке того, что требуется нашей стране. Мы на федеральном уровне попробуем их с вами докрутить, выстроить эту цепочку, когда работодатель сам формирует учебные модули, нужные ему для подготовки специалистов. Мы же делаем сквозную прослеживаемость эффективности реализации этих модулей. И нам важно понимать, что движет участниками, чтобы мы могли эти условия для них создать, и чтобы больше ребят приходили и сражались на таких хакатонах, создавали такие уникальные проекты по искусственному интеллекту", - цитирует пресс-служба Чернышенко.
Он отметил, что губернатор Нижегородской области
"провел невероятно успешный "Цифровой прорыв" и дал очень важную площадку талантливым ребятам", которые с помощью АНО "Россия - страна возможностей" реализуют свои ресурсы.
Губернатор Нижегородской области поблагодарил вице-премьера за доверие, которое было оказано региону. "Я по-настоящему счастлив представлять город, который стал столицей первого в России хакатона по искусственному интеллекту и центральным хабом "Цифрового прорыва" в России. Это огромная честь и, безусловно, усиливает позиции региона по IT в целом, в том числе на рынке вакансий в IT-среде", - подчеркнул Никитин.
Он добавил, что Нижегородский научно-образовательный центр обязательно возьмет реализованные и предложенные проекты "на акселерацию, продвижение, дальнейшее сопровождение и, возможно, развитие".
Оба хакатона прошли с 18 по 20 июня на стадионе "Нижний Новгород". Хакатон "Медицина, здравоохранение, наука" состоялся в рамках конкурса "Цифровой прорыв". Он был третьим из восьми тематических хакатонов и проводился сразу в 12 городах России. По всей стране в этом хакатоне участвовало почти 4,5 тысячи человек. Призерами хакатона стали пять нижегородских команд - drop table, MirITeam, 1DevFull, mPro, Sheesh.
Хакатон по искусственному интеллекту проводился в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" по инициативе Минэкономразвития РФ. В нем принимали участие 218 человек. Участники хакатона разрабатывали цифровые решения на базе технологий искусственного интеллекта для оценки соответствия образовательных программ запросам рынка труда и лучшим практикам в сфере подготовки специалистов по сквозным технологиям Национальной технологической инициативы. Победителем соревнования стала команда из Москвы Showcase. Второе и третье места заняли нижегородцы – MirITeam и команда Княгининского университета соответственно.