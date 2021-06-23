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В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи
В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи - РИА Новости, 23.06.2021
В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи
В Крыму временно приостановлено использование пляжей на подтопленных территориях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:03
2021-06-23T15:03
2021-06-23T15:20
подтопление на востоке крыма
россия
владимир путин
татьяна голикова
республика крым
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Крыму временно приостановлено использование пляжей на подтопленных территориях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Выдано предписание органам местного самоуправления о приостановлении пока эксплуатации пляжей, которые находятся на подтопленных территориях с признаками разрушений", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, выдано предписание о дезинфекции выгребных ям на придомовых участках, жилых домов и подтопленных территорий.
https://ria.ru/20210623/krym-1738248073.html
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подтопление на востоке крыма, россия, владимир путин, татьяна голикова, республика крым
В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи
15:03 23.06.2021 (обновлено: 15:20 23.06.2021)
В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи