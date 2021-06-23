https://ria.ru/20210623/plyazhi-1738249243.html

В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи

В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи - РИА Новости, 23.06.2021

В Крыму на подтопленных территориях временно закрыли пляжи

В Крыму временно приостановлено использование пляжей на подтопленных территориях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:03

2021-06-23T15:03

2021-06-23T15:20

подтопление на востоке крыма

россия

владимир путин

татьяна голикова

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/01/1591773786_174:632:2689:2047_1920x0_80_0_0_cc75a97e9ac42c2d7ffebc85373abbcc.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Крыму временно приостановлено использование пляжей на подтопленных территориях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Выдано предписание органам местного самоуправления о приостановлении пока эксплуатации пляжей, которые находятся на подтопленных территориях с признаками разрушений", - сказала Голикова в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, выдано предписание о дезинфекции выгребных ям на придомовых участках, жилых домов и подтопленных территорий.

https://ria.ru/20210623/krym-1738248073.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, россия, владимир путин, татьяна голикова, республика крым