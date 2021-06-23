Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/ploschadka-1738223690.html
В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным - РИА Новости, 23.06.2021
В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
Площадку для включений к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня, готовят в Центре международной торговли в Москве, за... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:02
2021-06-23T13:02
центр международной торговли
дмитрий песков
владимир путин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155575/03/1555750316_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_1dcbcbad0c5e51d014d4460fb660c4c2.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Площадку для включений к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня, готовят в Центре международной торговли в Москве, за неделю до мероприятия здесь уже начался монтаж необходимого оборудования.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что акцент при проведении "прямой линии" в этом году будет сделан на приложении для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников". Он уточнил, что студии в этом году не будет, но ведущий будет.Кадры подготовки помещения показали в среду в эфире "России 24". По информации телеканала, площадку к "прямой линии" готовят в ЦМТ. В частности, сюда уже привезли необходимые световые приборы и свыше километра проводов.Работающие на месте специалисты объяснили столь ранние приготовления тем, что предстоит провести много репетиций и необходимо отладить оборудование, поскольку все будет идти в режиме онлайн.Также в Центре международной торговли сейчас работают редакторы, которые обрабатывают собранные волонтерами в колл-центрах вопросы к "прямой линии". С какими-то из них приходится детально работать, перезванивать заявителю, чтобы уточнить детали, отметили в эфире ТВ.По данным телеканала, уже определились самые активные по числу вопросов регионы, на данный момент это Иркутская и Московская области, Краснодарский край.
https://ria.ru/20210622/peskov-1738071575.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155575/03/1555750316_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_3fc32137d7040982ffe51bf105a42a76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр международной торговли, дмитрий песков, владимир путин, москва, общество
В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
13:02 23.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк

В Центре международной торговли в Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Площадку для включений к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня, готовят в Центре международной торговли в Москве, за неделю до мероприятия здесь уже начался монтаж необходимого оборудования.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что акцент при проведении "прямой линии" в этом году будет сделан на приложении для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников". Он уточнил, что студии в этом году не будет, но ведущий будет.
Кадры подготовки помещения показали в среду в эфире "России 24". По информации телеканала, площадку к "прямой линии" готовят в ЦМТ. В частности, сюда уже привезли необходимые световые приборы и свыше километра проводов.
Работающие на месте специалисты объяснили столь ранние приготовления тем, что предстоит провести много репетиций и необходимо отладить оборудование, поскольку все будет идти в режиме онлайн.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 13:30
Песков рассказал о формате прямой линии с Путиным
Также в Центре международной торговли сейчас работают редакторы, которые обрабатывают собранные волонтерами в колл-центрах вопросы к "прямой линии". С какими-то из них приходится детально работать, перезванивать заявителю, чтобы уточнить детали, отметили в эфире ТВ.
По данным телеканала, уже определились самые активные по числу вопросов регионы, на данный момент это Иркутская и Московская области, Краснодарский край.
 
Центр международной торговлиДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин оценил работу Кадырова на посту главы Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
Лента новостейМолния