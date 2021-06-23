https://ria.ru/20210623/ploschadka-1738223690.html

В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным

В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным - РИА Новости, 23.06.2021

В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным

Площадку для включений к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня, готовят в Центре международной торговли в Москве, за... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:02

2021-06-23T13:02

2021-06-23T13:02

центр международной торговли

дмитрий песков

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Площадку для включений к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня, готовят в Центре международной торговли в Москве, за неделю до мероприятия здесь уже начался монтаж необходимого оборудования.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что акцент при проведении "прямой линии" в этом году будет сделан на приложении для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников". Он уточнил, что студии в этом году не будет, но ведущий будет.Кадры подготовки помещения показали в среду в эфире "России 24". По информации телеканала, площадку к "прямой линии" готовят в ЦМТ. В частности, сюда уже привезли необходимые световые приборы и свыше километра проводов.Работающие на месте специалисты объяснили столь ранние приготовления тем, что предстоит провести много репетиций и необходимо отладить оборудование, поскольку все будет идти в режиме онлайн.Также в Центре международной торговли сейчас работают редакторы, которые обрабатывают собранные волонтерами в колл-центрах вопросы к "прямой линии". С какими-то из них приходится детально работать, перезванивать заявителю, чтобы уточнить детали, отметили в эфире ТВ.По данным телеканала, уже определились самые активные по числу вопросов регионы, на данный момент это Иркутская и Московская области, Краснодарский край.

https://ria.ru/20210622/peskov-1738071575.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр международной торговли, дмитрий песков, владимир путин, москва, общество