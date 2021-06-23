В Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
В Центре международной торговли в Москве начали готовить площадку для прямой линии с Путиным
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Площадку для включений к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 30 июня, готовят в Центре международной торговли в Москве, за неделю до мероприятия здесь уже начался монтаж необходимого оборудования.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что акцент при проведении "прямой линии" в этом году будет сделан на приложении для смартфонов, с помощью которого граждане смогут обратиться к президенту "без посредников". Он уточнил, что студии в этом году не будет, но ведущий будет.
Кадры подготовки помещения показали в среду в эфире "России 24". По информации телеканала, площадку к "прямой линии" готовят в ЦМТ. В частности, сюда уже привезли необходимые световые приборы и свыше километра проводов.
Работающие на месте специалисты объяснили столь ранние приготовления тем, что предстоит провести много репетиций и необходимо отладить оборудование, поскольку все будет идти в режиме онлайн.
Также в Центре международной торговли сейчас работают редакторы, которые обрабатывают собранные волонтерами в колл-центрах вопросы к "прямой линии". С какими-то из них приходится детально работать, перезванивать заявителю, чтобы уточнить детали, отметили в эфире ТВ.
По данным телеканала, уже определились самые активные по числу вопросов регионы, на данный момент это Иркутская и Московская области, Краснодарский край.