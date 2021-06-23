https://ria.ru/20210623/peskov-1738225858.html
Песков рассказал о ревакцинации сотрудников администрации Кремля
Песков рассказал о ревакцинации сотрудников администрации Кремля - РИА Новости, 23.06.2021
Песков рассказал о ревакцинации сотрудников администрации Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента ревакцинируются по мере снижения уровня антител. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:10
2021-06-23T13:10
2021-06-23T13:12
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники администрации президента ревакцинируются по мере снижения уровня антител."Это постоянный процесс, люди постоянно ревакцинируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах по ревакцинации сотрудников администрации президента, руководства страны."Конечно, да. Многие это делают, да, по мере необходимости, по мере того, как начинают уходить антитела, люди ревакцинируются", - уточнил он, отвечая на вопрос о ревакцинации сотрудников администрации президента."Да, мы видели, ну и здесь все-таки еще есть врачи, с которыми, безусловно, нужно советоваться. Но, что касается вот администрации, да, люди по мере того, как антитела уходят, они принимают решение о ревакцинации", - сказал Песков, говоря об изменении рекомендации по ревакцинации с проведения ее в зависимости от уровня на ревакцинацию каждые 6 месяцев.
https://ria.ru/20210622/revaktsinatsiya-1738091636.html
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Песков рассказал о ревакцинации сотрудников администрации Кремля
13:10 23.06.2021 (обновлено: 13:12 23.06.2021)
Песков рассказал о ревакцинации от коронавируса сотрудников администрации Кремля
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что сотрудники администрации президента ревакцинируются по мере снижения уровня антител.
"Это постоянный процесс, люди постоянно ревакцинируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о планах по ревакцинации сотрудников администрации президента, руководства страны.
"Конечно, да. Многие это делают, да, по мере необходимости, по мере того, как начинают уходить антитела, люди ревакцинируются", - уточнил он, отвечая на вопрос о ревакцинации сотрудников администрации президента.
"Да, мы видели, ну и здесь все-таки еще есть врачи, с которыми, безусловно, нужно советоваться. Но, что касается вот администрации, да, люди по мере того, как антитела уходят, они принимают решение о ревакцинации", - сказал Песков, говоря об изменении рекомендации по ревакцинации с проведения ее в зависимости от уровня на ревакцинацию каждые 6 месяцев.