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Пензенская область
https://ria.ru/20210623/penza-1738324527.html
Мельниченко запустил в Пензе проект по поиску талантливых управленцев
Мельниченко запустил в Пензе проект по поиску талантливых управленцев - РИА Новости, 23.06.2021
Мельниченко запустил в Пензе проект по поиску талантливых управленцев
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко впервые в регионе запустил кадровый проект по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T20:30
2021-06-23T20:30
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
общество
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ПЕНЗА, 23 июн - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко впервые в регионе запустил кадровый проект по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила пресс-служба правительства региона."В проекте будут участвовать люди от 24 до 55 лет. Есть определенные требования: наличие высшего профессионального образования - специалитет/магистратура, стаж управленческой деятельности - не менее года либо срок работы по специальности - не менее трех лет. Это сделано сознательно, чтобы отбирать управленцев среди людей, которые уже состоялись как специалисты… Подход к формированию кадрового резерва и при назначении людей на должности должен быть не кулуарным, не корпоративным, а конкурентным", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.По его словам, планируется привлечение представителей самых разных сфер - образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса, а в итоге предполагается сформировать корпус перспективных управленцев."Проведение проекта станет очень наглядным доказательством того, что энергия и силы, честная борьба и креативность вознаграждаются. Что можно добиться успеха, опираясь не на теневые договоренности, а на собственный талант и готовность трудиться", - отметил Мельниченко.Проект организовало правительство области при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". Председателем наблюдательного совета проекта "Пензенская область – регион возможностей" стал гендиректор группы "Дамате" Рашид Хайров. Регистрация участников на сайте проекта 58регионвозможностей.рф продлится до 21 июля. На этом этапе участникам предстоит подготовить эссе - это обязательное условие для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора. Последним этапом отбора станет очная оценка.
https://ria.ru/20210611/demografiya-1736651188.html
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олег мельниченко, пензенская область, общество
Мельниченко запустил в Пензе проект по поиску талантливых управленцев
20:30 23.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Врио губернатора Пензенской области запустил проект по поиску талантливых управленцев

Читать ria.ru в
ПЕНЗА, 23 июн - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко впервые в регионе запустил кадровый проект по выявлению и продвижению перспективных управленцев, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В проекте будут участвовать люди от 24 до 55 лет. Есть определенные требования: наличие высшего профессионального образования - специалитет/магистратура, стаж управленческой деятельности - не менее года либо срок работы по специальности - не менее трех лет. Это сделано сознательно, чтобы отбирать управленцев среди людей, которые уже состоялись как специалисты… Подход к формированию кадрового резерва и при назначении людей на должности должен быть не кулуарным, не корпоративным, а конкурентным", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
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По его словам, планируется привлечение представителей самых разных сфер - образования, промышленности, здравоохранения, бизнеса, а в итоге предполагается сформировать корпус перспективных управленцев.
"Проведение проекта станет очень наглядным доказательством того, что энергия и силы, честная борьба и креативность вознаграждаются. Что можно добиться успеха, опираясь не на теневые договоренности, а на собственный талант и готовность трудиться", - отметил Мельниченко.
Проект организовало правительство области при поддержке АНО "Россия – страна возможностей". Председателем наблюдательного совета проекта "Пензенская область – регион возможностей" стал гендиректор группы "Дамате" Рашид Хайров. Регистрация участников на сайте проекта 58регионвозможностей.рф продлится до 21 июля. На этом этапе участникам предстоит подготовить эссе - это обязательное условие для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора. Последним этапом отбора станет очная оценка.
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Пензенская областьОлег МельниченкоПензенская областьОбщество
 
 
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