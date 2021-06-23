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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210623/pashinyan-1738200328.html
Армянская церковь отреагировала на заявление Пашиняна
Армянская церковь отреагировала на заявление Пашиняна - РИА Новости, 23.06.2021
Армянская церковь отреагировала на заявление Пашиняна
Армянская апостольская церковь позитивно оценила призыв и.о. премьера Никола Пашиняна к диалогу и консолидации национального потенциала, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T11:17
2021-06-23T11:17
религия и мировоззрение
никол пашинян
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армянская апостольская церковь
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ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь позитивно оценила призыв и.о. премьера Никола Пашиняна к диалогу и консолидации национального потенциала, говорится в заявлении духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.В понедельник Пашинян призвал к диалогу все структуры, с которыми у властей были противоречия. С таким же призывом он обратился к духовенству."Первопрестольный Святой Эчмиадзин положительно оценивает заявление Пашиняна о важности солидарности, единства, консолидации всего национального потенциала для обеспечения безопасной, благополучной жизни на родине, а также о необходимости положить конец риторике оскорблений и вражды в политической сфере. Достоин приветствия также призыв и.о. премьер-министра к диалогу, адресованный духовным лидерам", - говорится в заявлении на странице церкви в Facebook.Отмечается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин всегда придерживался этих позиций, и ожидает, что новое правительство предпримет практические, последовательные шаги для реализации своего собственного предложения о сотрудничестве с церковью, а также для укрепления общественной солидарности."Для церкви чрезвычайно важно, чтобы политическая сила, к которой переходит власть в стране, смогла обеспечить и гарантировать отвечающие национальным интересам решения жизненно важных вопросов, связанных с безопасностью Армении, Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), нашего народа, защитой национальной идентичности, системы ценностей, образования, культуры, общественной солидарности и национального единства", - заявили в ААЦ.В заявлении говорится, что церковь регулярно выражала свою позицию и озабоченность по этим важным вопросам, и впредь будет последовательно защищать государственные, национальные и духовные интересы в указанных сферах.
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никол пашинян, facebook, армянская апостольская церковь, армения

Армянская церковь отреагировала на заявление Пашиняна

11:17 23.06.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin CathedralЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
CC BY-SA 3.0 / Areg Amirkhanian / Etchmiadzin Cathedral
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ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Армянская апостольская церковь позитивно оценила призыв и.о. премьера Никола Пашиняна к диалогу и консолидации национального потенциала, говорится в заявлении духовного центра ААЦ – Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
В понедельник Пашинян призвал к диалогу все структуры, с которыми у властей были противоречия. С таким же призывом он обратился к духовенству.
"Первопрестольный Святой Эчмиадзин положительно оценивает заявление Пашиняна о важности солидарности, единства, консолидации всего национального потенциала для обеспечения безопасной, благополучной жизни на родине, а также о необходимости положить конец риторике оскорблений и вражды в политической сфере. Достоин приветствия также призыв и.о. премьер-министра к диалогу, адресованный духовным лидерам", - говорится в заявлении на странице церкви в Facebook.
Отмечается, что Первопрестольный Святой Эчмиадзин всегда придерживался этих позиций, и ожидает, что новое правительство предпримет практические, последовательные шаги для реализации своего собственного предложения о сотрудничестве с церковью, а также для укрепления общественной солидарности.
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"Для церкви чрезвычайно важно, чтобы политическая сила, к которой переходит власть в стране, смогла обеспечить и гарантировать отвечающие национальным интересам решения жизненно важных вопросов, связанных с безопасностью Армении, Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.), нашего народа, защитой национальной идентичности, системы ценностей, образования, культуры, общественной солидарности и национального единства", - заявили в ААЦ.
В заявлении говорится, что церковь регулярно выражала свою позицию и озабоченность по этим важным вопросам, и впредь будет последовательно защищать государственные, национальные и духовные интересы в указанных сферах.
 
Религия и мировоззрениеНикол ПашинянFacebookАрмянская апостольская церковьАрмения
 
 
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