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Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения - РИА Новости, 23.06.2021
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:08
2021-06-23T09:08
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
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владимир путин
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Он подчеркнул, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств."И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН", - добавил президент России.Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
https://ria.ru/20210519/afganistan-1732890346.html
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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, оон, в мире
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
09:08 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
Путин заявил, что риски расползания оружия массового уничтожения вызывают беспокойство