https://ria.ru/20210623/oruzhie-1738180176.html

Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения

Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения - РИА Новости, 23.06.2021

Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения

Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T09:08

2021-06-23T09:08

2021-06-23T11:41

московская конференция по международной безопасности

россия

владимир путин

москва

оон

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Он подчеркнул, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств."И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН", - добавил президент России.Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.

https://ria.ru/20210519/afganistan-1732890346.html

россия

москва

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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, оон, в мире