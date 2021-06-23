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Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения - РИА Новости, 23.06.2021
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T09:08
2021-06-23T11:41
московская конференция по международной безопасности
россия
владимир путин
москва
оон
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин."Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.Он подчеркнул, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств."И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН", - добавил президент России.Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
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московская конференция по международной безопасности, россия, владимир путин, москва, оон, в мире
Путин заявил о рисках расползания оружия массового уничтожения
09:08 23.06.2021 (обновлено: 11:41 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин заявил, что риски расползания оружия массового уничтожения вызывают беспокойство

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Риски расползания оружия массового уничтожения, региональные вооруженные конфликты и активность трансграничной преступности вызывает сегодня серьезное беспокойство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - сказал Путин в приветствии участникам Девятой Московской конференции по международной безопасности.
Он подчеркнул, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств.
"И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН", - добавил президент России.
Девятая Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. Это ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом. - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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Московская конференция по международной безопасностиРоссияВладимир ПутинМоскваООНВ мире
 
 
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