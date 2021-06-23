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Липецкий школьник стал призером Европейской географической олимпиады

Липецкий школьник стал призером Европейской географической олимпиады - РИА Новости, 23.06.2021

Липецкий школьник стал призером Европейской географической олимпиады

Серебряным призёром Европейской географической олимпиады в категории юниоров (до 15 лет) стал ученик школы N30 Липецка Павел Жуков, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:40

2021-06-23T10:40

2021-06-23T13:14

липецкая область

липецкая область

образование - общество

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ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Серебряным призёром Европейской географической олимпиады в категории юниоров (до 15 лет) стал ученик школы N30 Липецка Павел Жуков, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в олимпиаде приняли участие 152 школьника из 13 стран. Россию представляли 15 человек. Всего российская сборная завоевала 12 медалей.Артамонов отметил, что Европейская географическая олимпиада стала для школьников-географов первым в 2021 году испытанием и подготовкой к Международной географической олимпиаде. В связи с эпидемиологической обстановкой олимпиада прошла в дистанционном формате, местом проведения считается Белград (Республика Сербия) как фактическое местонахождение организационного комитета и жюри олимпиады."Областная власть делает всё, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html

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липецкая область, образование - общество