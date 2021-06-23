https://ria.ru/20210623/ogranicheniya-1738241659.html

Тува вновь ввела часть ограничений из-за ситуации с COVID-19

Тува вновь ввела часть ограничений из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Тува вновь ввела часть ограничений из-за ситуации с COVID-19

Власти Тувы в превентивных целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции возвращают в республике часть ограничений: приостановлена работы детских... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:31

2021-06-23T14:31

2021-06-23T14:31

владислав ховалыг

коронавирус в россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 23 июн — РИА Новости. Власти Тувы в превентивных целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции возвращают в республике часть ограничений: приостановлена работы детских игровых и развлекательных комнат и компьютерных залов, а также возвращаются ограничение на посадку в 50% в местах общепита и культурно-досуговых учреждениях, сообщает в среду пресс-служба правительства главы республики.По ее данным, распоряжение действует на срок по 15 июля 2021 года. Ограничения вводятся на основании предложения главного санитарного врача Тувы.Также установлено ограничение по заполняемости для предприятий общепита, музеев, выставок, библиотек, театров, театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений, домов культуры, кинотеатров. Они могут работать только при условии заполняемости не более 50% посадочных мест.По данным регионального управления Роспотребнадзора, в республике с начала июня наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Если в конце мая в сутки выявлялось 3-4 заражения, то сейчас количество заразившихся превысило 20 человек.По последним данным, в республике зафиксировано 16 142 подтвержденных случая заражения COVID-19. Полное излечение от вируса на сегодня зафиксировано у 15 812 человек. 203 человека скончались. Уровень летальности в Туве сейчас составляет 1,26% - вдвое ниже среднероссийского.

https://ria.ru/20210423/tyva-1729571132.html

республика тыва

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владислав ховалыг, коронавирус в россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва