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В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным - РИА Новости, 23.06.2021
В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
ФРГ оставила без содержательного ответа обращения Генпрокуратуры РФ по инциденту с блогером Алексеем Навальным, поэтому претензии о расследовании... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:58
2021-06-23T17:28
мария захарова
генеральная прокуратура рф
владимир путин
россия
алексей навальный
германия
в мире
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФРГ оставила без содержательного ответа обращения Генпрокуратуры РФ по инциденту с блогером Алексеем Навальным, поэтому претензии о расследовании несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Германские правоохранительные органы оставили без единого содержательного ответа в общей сложности восемь обращений Генеральной прокуратуры РФ об оказании международно-правовой помощи по ситуации с Навальным и, кстати, говоря, открыто дают понять, что и впредь не собираются их удовлетворять. Любые претензии официального Берлина относительно какого-либо расследования в контексте этого случая абсолютно несостоятельны и просто-напросто лицемерны", - сказала Захарова на брифинге."В условиях труднообъяснимой и крайне подозрительной некооперабельности германских властей продолжение с ними диалога по любым аспектам данного дела представляется абсолютно бессмысленным. При этом российская сторона подтверждает готовность вернуться к взаимодействию для выяснения всех обстоятельств произошедшего с российским гражданином после выполнения властями ФРГ своих обязательств в области международного правоохранительного сотрудничества и предоставления всех запрошенных у них данных и вещественных доказательств", - добавила она.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737833378.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/surkov-1737614752.html
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мария захарова, генеральная прокуратура рф, владимир путин, россия, алексей навальный, германия, в мире
В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:58 23.06.2021 (обновлено: 17:28 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В российском МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ФРГ оставила без содержательного ответа обращения Генпрокуратуры РФ по инциденту с блогером Алексеем Навальным, поэтому претензии о расследовании несостоятельны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Германские правоохранительные органы оставили без единого содержательного ответа в общей сложности восемь обращений Генеральной прокуратуры РФ об оказании международно-правовой помощи по ситуации с Навальным и, кстати, говоря, открыто дают понять, что и впредь не собираются их удовлетворять. Любые претензии официального Берлина относительно какого-либо расследования в контексте этого случая абсолютно несостоятельны и просто-напросто лицемерны", - сказала Захарова на брифинге.
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"В условиях труднообъяснимой и крайне подозрительной некооперабельности германских властей продолжение с ними диалога по любым аспектам данного дела представляется абсолютно бессмысленным. При этом российская сторона подтверждает готовность вернуться к взаимодействию для выяснения всех обстоятельств произошедшего с российским гражданином после выполнения властями ФРГ своих обязательств в области международного правоохранительного сотрудничества и предоставления всех запрошенных у них данных и вещественных доказательств", - добавила она.
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – до сих пор не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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Мария ЗахароваГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
 
 
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