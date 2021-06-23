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В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию
В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию - РИА Новости, 23.06.2021
В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию
Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T14:44
2021-06-23T14:44
камала харрис
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах."Сегодня администрация Джо Байдена и Камалы Харрис объявляет о всеобъемлющей стратегии борьбы с огнестрельным оружием и другими насильственными преступлениями. В рамках стратегии реализуются превентивные меры, которые, что доказано, сокращают количество насильственных преступлений, стратегия направлена на устранение коренных причин, в том числе путем пресечения потока огнестрельного оружия, используемого для совершения преступлений", - говорится в релизе Белого дома.Отмечается, что президент США Джо Байден полагает, что "резкий рост актов насилия с применением огнестрельного оружия" за последние полтора года, "неприемлем". Поэтому администрация намерена выработать общегосударственный подход в этой сфере.Газета New York Times ранее сообщала, что продажи огнестрельного оружия в США в первом квартале 2021 года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на фоне пандемии и роста насилия в стране. В стране происходит рост преступности и участились инциденты со стрельбой. Почти ежедневно поступают сообщения о подобных инцидентах. На этой неделе в США произошли несколько таких случаев.
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камала харрис, джо байден, сша, в мире
В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию
14:44 23.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста у Белого дома в Вашингтоне
Участник акции протеста у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Белый дом опубликовал стратегию по противодействию вооруженному насилию

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах.
"Сегодня администрация Джо Байдена и Камалы Харрис объявляет о всеобъемлющей стратегии борьбы с огнестрельным оружием и другими насильственными преступлениями. В рамках стратегии реализуются превентивные меры, которые, что доказано, сокращают количество насильственных преступлений, стратегия направлена на устранение коренных причин, в том числе путем пресечения потока огнестрельного оружия, используемого для совершения преступлений", - говорится в релизе Белого дома.
Отмечается, что президент США Джо Байден полагает, что "резкий рост актов насилия с применением огнестрельного оружия" за последние полтора года, "неприемлем". Поэтому администрация намерена выработать общегосударственный подход в этой сфере.
Газета New York Times ранее сообщала, что продажи огнестрельного оружия в США в первом квартале 2021 года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на фоне пандемии и роста насилия в стране. В стране происходит рост преступности и участились инциденты со стрельбой. Почти ежедневно поступают сообщения о подобных инцидентах. На этой неделе в США произошли несколько таких случаев.
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Камала ХаррисДжо БайденСШАВ мире
 
 
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