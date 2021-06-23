https://ria.ru/20210623/nasilie-1738244894.html

В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию

В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию - РИА Новости, 23.06.2021

В США опубликовали стратегию по противодействию вооруженному насилию

Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T14:44

2021-06-23T14:44

2021-06-23T14:44

камала харрис

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Белый дом обнародовал стратегию по противодействию вооруженному насилию и преступности в Соединенных Штатах."Сегодня администрация Джо Байдена и Камалы Харрис объявляет о всеобъемлющей стратегии борьбы с огнестрельным оружием и другими насильственными преступлениями. В рамках стратегии реализуются превентивные меры, которые, что доказано, сокращают количество насильственных преступлений, стратегия направлена на устранение коренных причин, в том числе путем пресечения потока огнестрельного оружия, используемого для совершения преступлений", - говорится в релизе Белого дома.Отмечается, что президент США Джо Байден полагает, что "резкий рост актов насилия с применением огнестрельного оружия" за последние полтора года, "неприемлем". Поэтому администрация намерена выработать общегосударственный подход в этой сфере.Газета New York Times ранее сообщала, что продажи огнестрельного оружия в США в первом квартале 2021 года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на фоне пандемии и роста насилия в стране. В стране происходит рост преступности и участились инциденты со стрельбой. Почти ежедневно поступают сообщения о подобных инцидентах. На этой неделе в США произошли несколько таких случаев.

https://ria.ru/20210620/strelba-1737756755.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, джо байден, сша, в мире