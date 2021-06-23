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В Нижегородской области мужчина напал с топором на прохожего

В Нижегородской области мужчина напал с топором на прохожего - РИА Новости, 23.06.2021

В Нижегородской области мужчина напал с топором на прохожего

Житель Дзержинска подозревается в покушении на убийство прохожего, на которого он напал с топором, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:39

2021-06-23T12:39

2021-06-23T12:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Житель Дзержинска подозревается в покушении на убийство прохожего, на которого он напал с топором, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По версии следствия, 21 июня 2021 подозреваемый на бульваре Мира в Дзержинске беспричинно напал на незнакомого прохожего и нанес ему удар топором в живот. 20-летний пострадавший госпитализирован в больницу.Отмечается, что в отношении 27-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, по статье 105 УК РФ (покушение на убийство), возбуждено уголовное дело."Как установили следователи СК, подозреваемый состоит на учете у психиатра. Он помещен в Дзержинский психоневрологический диспансер. В ходе расследования уголовного дела подозреваемому будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза с целью установления его вменяемости", - говорится в сообщении регионального СУСК.Расследование по уголовному делу продолжается.

https://ria.ru/20210607/udmurtiya-1735982105.html

россия

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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, происшествия