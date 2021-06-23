https://ria.ru/20210623/nagrada-1738227685.html

Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards

Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards - РИА Новости, 23.06.2021

Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards

Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T13:18

2021-06-23T13:18

2021-06-23T14:07

альфа-банк

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает пресс-служба кредитной организации. "В этой номинации нет разделения по позициям — в ней побеждают 6 банков с наименьшим в мире уровнем мошеннических операций по картам", - говорится в пресс-релизе. Visa присуждает награду Global Service Quality Awards ежегодно с 1992 года, награждая банки и процессинговые компании за качественное обслуживание клиентов.По словам руководителя департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталя Задорожного, в противостоянии карточным мошенничествам всегда приходится балансировать между защищенностью и удобством клиента. Кроме того, как сообщает пресс-служба, Альфа-Банк взял глобальную награду за "Высочайший уровень одобрения авторизаций по дебетовым коммерческим картам", а также победил в трех номинациях по региону CEMEA среди российских банков — "Лучшая доступность процессинга", "Высочайший уровень одобрения по операциям без физического присутствия карты" по картам банка внутри страны и "Развитие новых способов платежей. Токенизация" за наибольшую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay).

https://ria.ru/20210622/pomosch-1738149779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика