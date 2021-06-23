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Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards
Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards - РИА Новости, 23.06.2021
Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards
Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:18
2021-06-23T13:18
2021-06-23T14:07
альфа-банк
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает пресс-служба кредитной организации. "В этой номинации нет разделения по позициям — в ней побеждают 6 банков с наименьшим в мире уровнем мошеннических операций по картам", - говорится в пресс-релизе. Visa присуждает награду Global Service Quality Awards ежегодно с 1992 года, награждая банки и процессинговые компании за качественное обслуживание клиентов.По словам руководителя департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталя Задорожного, в противостоянии карточным мошенничествам всегда приходится балансировать между защищенностью и удобством клиента. Кроме того, как сообщает пресс-служба, Альфа-Банк взял глобальную награду за "Высочайший уровень одобрения авторизаций по дебетовым коммерческим картам", а также победил в трех номинациях по региону CEMEA среди российских банков — "Лучшая доступность процессинга", "Высочайший уровень одобрения по операциям без физического присутствия карты" по картам банка внутри страны и "Развитие новых способов платежей. Токенизация" за наибольшую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay).
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альфа-банк, новости компаний - экономика
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Альфа-Банк
получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает пресс-служба кредитной организации.
"В этой номинации нет разделения по позициям — в ней побеждают 6 банков с наименьшим в мире уровнем мошеннических операций по картам", - говорится в пресс-релизе.
Visa присуждает награду Global Service Quality Awards ежегодно с 1992 года, награждая банки и процессинговые компании за качественное обслуживание клиентов.
По словам руководителя департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталя Задорожного, в противостоянии карточным мошенничествам всегда приходится балансировать между защищенностью и удобством клиента.
"Никому не нужна защита, из-за которой невозможно ничего оплатить. И мы горды тем, что в условиях постоянного роста атак на наших клиентов нам удалось добиться очень низкого уровня фрода, не испортив клиентский опыт. Награда от Visa подтверждает — карточные сервисы Альфа-Банка не только удобны, но и безопасны", — отметил Задорожный.
Кроме того, как сообщает пресс-служба, Альфа-Банк взял глобальную награду за "Высочайший уровень одобрения авторизаций по дебетовым коммерческим картам", а также победил в трех номинациях по региону CEMEA среди российских банков — "Лучшая доступность процессинга", "Высочайший уровень одобрения по операциям без физического присутствия карты" по картам банка внутри страны и "Развитие новых способов платежей. Токенизация" за наибольшую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay).