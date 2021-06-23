Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/nagrada-1738227685.html
Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards
Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards - РИА Новости, 23.06.2021
Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards
Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T13:18
2021-06-23T14:07
альфа-банк
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156057/44/1560574483_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_15ac6be618bb379a5e86a943a8685ea6.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает пресс-служба кредитной организации. "В этой номинации нет разделения по позициям — в ней побеждают 6 банков с наименьшим в мире уровнем мошеннических операций по картам", - говорится в пресс-релизе. Visa присуждает награду Global Service Quality Awards ежегодно с 1992 года, награждая банки и процессинговые компании за качественное обслуживание клиентов.По словам руководителя департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталя Задорожного, в противостоянии карточным мошенничествам всегда приходится балансировать между защищенностью и удобством клиента. Кроме того, как сообщает пресс-служба, Альфа-Банк взял глобальную награду за "Высочайший уровень одобрения авторизаций по дебетовым коммерческим картам", а также победил в трех номинациях по региону CEMEA среди российских банков — "Лучшая доступность процессинга", "Высочайший уровень одобрения по операциям без физического присутствия карты" по картам банка внутри страны и "Развитие новых способов платежей. Токенизация" за наибольшую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay).
https://ria.ru/20210622/pomosch-1738149779.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156057/44/1560574483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b8d568792a7954ad6bc9f9471f4141be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк удостоен награды Visa Global Service Quality Awards

13:18 23.06.2021 (обновлено: 14:07 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Альфа-Банк получил награду Visa Global Service Quality Awards в глобальной номинации Low Gross Fraud (минимальный уровень карточного фрода), сообщает пресс-служба кредитной организации.
"В этой номинации нет разделения по позициям — в ней побеждают 6 банков с наименьшим в мире уровнем мошеннических операций по картам", - говорится в пресс-релизе.
Visa присуждает награду Global Service Quality Awards ежегодно с 1992 года, награждая банки и процессинговые компании за качественное обслуживание клиентов.
По словам руководителя департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталя Задорожного, в противостоянии карточным мошенничествам всегда приходится балансировать между защищенностью и удобством клиента.
"Никому не нужна защита, из-за которой невозможно ничего оплатить. И мы горды тем, что в условиях постоянного роста атак на наших клиентов нам удалось добиться очень низкого уровня фрода, не испортив клиентский опыт. Награда от Visa подтверждает — карточные сервисы Альфа-Банка не только удобны, но и безопасны", — отметил Задорожный.
Кроме того, как сообщает пресс-служба, Альфа-Банк взял глобальную награду за "Высочайший уровень одобрения авторизаций по дебетовым коммерческим картам", а также победил в трех номинациях по региону CEMEA среди российских банков — "Лучшая доступность процессинга", "Высочайший уровень одобрения по операциям без физического присутствия карты" по картам банка внутри страны и "Развитие новых способов платежей. Токенизация" за наибольшую долю токенизированных платежей (ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay).
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
Вчера, 20:21
Альфа-Банк помогает ИП бесплатно подать декларацию в налоговую
 
Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин оценил работу Кадырова на посту главы Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
16:56Постпред России при ОБСЕ поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
16:53Лавров рассказал о сопряжении ЕАЭС и инициативы "Один пояс — один путь"
16:49В Подмосковье усилят ограничения по коронавирусу
16:48НИЦ Гамалеи подал документы на разрешение применения "Спутника V" у детей
16:46Совфед одобрил регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС
16:42В Бурятии прокомментировали введение локдауна
16:41Онищенко ответил на слова Бероева о "дискриминации" непривитых россиян
16:41Матвиенко попросила сенаторов привиться от коронавируса
16:39МИД выразил недоумение из-за слов Псаки об ударах по России
Лента новостейМолния