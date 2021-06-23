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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210623/muzey-1738215216.html
Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021
Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
События Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) не обходятся без журналистов международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:31
2021-06-23T13:39
культура
россия
миа "россия сегодня"
агентство печати "новости"
совинформбюро
марина лошак
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
риа новости
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. События Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) не обходятся без журналистов международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, такое сотрудничество очень важно для музея, заявила директор учреждения Марина Лошак, поздравив агентство с юбилеем.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Дорогие коллеги, мне очень приятно поздравить вас с таким важным днем. Для Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина очень важно, что вы рядом с нами. Важно, что в любой момент, когда что-то происходит в нашем музее (а в нашем музее что-то происходит каждый день: открытые выставки, реставрирование работ, новые образовательные программы, новые направления, связанные с обучением детей - все, что происходит у нас, все происходит вместе с вами, и мы вам за это страшно признательны", - рассказала Лошак.Глава музея отметила, что ей трудно представить себе событие, в котором журналисты РИА Новости не участвовали бы вместе с Пушкинским музеем, поэтому юбилей агентства имеет прямое отношение к музею."Я желаю вам процветания, я желаю, чтобы каждый день у вас была только позитивная информация, хотя знаю, что журналистам важна разная, но мы готовы вам поставлять только хорошие новости. Будем все делать для того, чтобы у вас было как много больше хороших новостей", - заключила Лошак."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
https://ria.ru/20210623/minprirody-1738230683.html
https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
"Ни одно событие музея имени Пушкина не проходит без РИА Новости", - сказала его директор Марина Лошак в поздравлении к нашему 80-летию и пожелала больше хороших новостей.
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россия, миа "россия сегодня", агентство печати "новости", совинформбюро, марина лошак, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, риа новости, общество
Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
12:31 23.06.2021 (обновлено: 13:39 23.06.2021)
 

Директор ГМИИ имени Пушкина заявила, что ни одно событие музея не проходит без РИА Новости

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. События Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) не обходятся без журналистов международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, такое сотрудничество очень важно для музея, заявила директор учреждения Марина Лошак, поздравив агентство с юбилеем.
В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
13:32
Глава Минприроды поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Дорогие коллеги, мне очень приятно поздравить вас с таким важным днем. Для Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина очень важно, что вы рядом с нами. Важно, что в любой момент, когда что-то происходит в нашем музее (а в нашем музее что-то происходит каждый день: открытые выставки, реставрирование работ, новые образовательные программы, новые направления, связанные с обучением детей - все, что происходит у нас, все происходит вместе с вами, и мы вам за это страшно признательны", - рассказала Лошак.
Глава музея отметила, что ей трудно представить себе событие, в котором журналисты РИА Новости не участвовали бы вместе с Пушкинским музеем, поэтому юбилей агентства имеет прямое отношение к музею.
Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поздравил с юбилеем МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
12:20
Трутнев поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
"Я желаю вам процветания, я желаю, чтобы каждый день у вас была только позитивная информация, хотя знаю, что журналистам важна разная, но мы готовы вам поставлять только хорошие новости. Будем все делать для того, чтобы у вас было как много больше хороших новостей", - заключила Лошак.
"Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
 
КультураРоссияМИА "Россия сегодня"Агентство печати "Новости"СовинформбюроМарина ЛошакГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаРИА НовостиОбщество
 
 
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