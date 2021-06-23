https://ria.ru/20210623/muzey-1738215216.html

Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 23.06.2021

Директор ГМИИ имени Пушкина поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

События Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) не обходятся без журналистов международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:31

2021-06-23T12:31

2021-06-23T13:39

культура

россия

миа "россия сегодня"

агентство печати "новости"

совинформбюро

марина лошак

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

риа новости

общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. События Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) не обходятся без журналистов международной медиагруппы "Россия сегодня" и агентства РИА Новости, такое сотрудничество очень важно для музея, заявила директор учреждения Марина Лошак, поздравив агентство с юбилеем.В 2021 году свое 80-летие отмечает Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня"."Дорогие коллеги, мне очень приятно поздравить вас с таким важным днем. Для Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина очень важно, что вы рядом с нами. Важно, что в любой момент, когда что-то происходит в нашем музее (а в нашем музее что-то происходит каждый день: открытые выставки, реставрирование работ, новые образовательные программы, новые направления, связанные с обучением детей - все, что происходит у нас, все происходит вместе с вами, и мы вам за это страшно признательны", - рассказала Лошак.Глава музея отметила, что ей трудно представить себе событие, в котором журналисты РИА Новости не участвовали бы вместе с Пушкинским музеем, поэтому юбилей агентства имеет прямое отношение к музею."Я желаю вам процветания, я желаю, чтобы каждый день у вас была только позитивная информация, хотя знаю, что журналистам важна разная, но мы готовы вам поставлять только хорошие новости. Будем все делать для того, чтобы у вас было как много больше хороших новостей", - заключила Лошак."Россия сегодня" – международная медиагруппа, созданная 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России". Ее миссия - оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.

https://ria.ru/20210623/minprirody-1738230683.html

https://ria.ru/20210623/trutnev-1738212836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем "Ни одно событие музея имени Пушкина не проходит без РИА Новости", - сказала его директор Марина Лошак в поздравлении к нашему 80-летию и пожелала больше хороших новостей. 2021-06-23T12:31 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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