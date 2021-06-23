https://ria.ru/20210623/mutatsii-1738252779.html

Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса

Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021

Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины обеспечивают защиту от разных штаммов коронавирусной инфекции. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:15

2021-06-23T15:15

2021-06-23T15:36

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

татьяна голикова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины обеспечивают защиту от разных штаммов коронавирусной инфекции."Еще раз отмечу, что, несмотря на мутации штаммов, российские вакцины обеспечивают защиту от коронавирусной инфекции. И при этом я бы хотела обратить внимание, что даже в случае болезни вакцинированных, если человек своевременно обращается к доктору при появлении первых симптомов, то болезнь проходит в легкой форме", - рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, татьяна голикова