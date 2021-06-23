https://ria.ru/20210623/mutatsii-1738252779.html
Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса
Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса - РИА Новости, 23.06.2021
Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины обеспечивают защиту от разных штаммов коронавирусной инфекции. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T15:15
2021-06-23T15:15
2021-06-23T15:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
татьяна голикова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что российские вакцины обеспечивают защиту от разных штаммов коронавирусной инфекции."Еще раз отмечу, что, несмотря на мутации штаммов, российские вакцины обеспечивают защиту от коронавирусной инфекции. И при этом я бы хотела обратить внимание, что даже в случае болезни вакцинированных, если человек своевременно обращается к доктору при появлении первых симптомов, то болезнь проходит в легкой форме", - рассказала Голикова на совещании президента с членами правительства.
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, татьяна голикова
Голикова заявила об эффективности российских вакцин против коронавируса
15:15 23.06.2021 (обновлено: 15:36 23.06.2021)
Голикова заявила об эффективности российских вакцин, несмотря на мутации коронавируса